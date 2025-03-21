https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglunun-ifadesi-tamamlandi-iddialari-reddetti-1094749655.html

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı: İddiaları reddetti

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı: İddiaları reddetti

Sputnik Türkiye

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı. İmamoğlu'nun, kendisine yöneltilen iddiaları... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T19:24+0300

2025-03-21T19:24+0300

2025-03-21T19:43+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında, “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla yürütülen iki ayrı soruşturmada, gözaltına alınan 90 kişinin emniyetteki ifade alma işlemleri sürüyor.İfade alma işlemleri devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlandığı bilgisi verildi. İmamoğlu'nun ifadesinde kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği öğrenildi.İmamoğlunun iddiaları reddettiği ifadesi sadece 'yolsuzluk' suçlamalarına yönelik iddiaları kapsarken, İmamoğlu'nun ayrıca terör soruşturması kapsamında ifade vereceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibbdeki-yolsuzluk-sorusturmasinda-murat-ongun-dahil-7-kisinin-banka-kasalarina-el-konuldu-1094749033.html

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