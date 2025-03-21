https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglunun-ifadesi-tamamlandi-iddialari-reddetti-1094749655.html
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı: İddiaları reddetti
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı: İddiaları reddetti
Sputnik Türkiye
Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı. İmamoğlu'nun, kendisine yöneltilen iddiaları... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T19:24+0300
2025-03-21T19:24+0300
2025-03-21T19:43+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında, “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla yürütülen iki ayrı soruşturmada, gözaltına alınan 90 kişinin emniyetteki ifade alma işlemleri sürüyor.İfade alma işlemleri devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlandığı bilgisi verildi. İmamoğlu'nun ifadesinde kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği öğrenildi.İmamoğlunun iddiaları reddettiği ifadesi sadece 'yolsuzluk' suçlamalarına yönelik iddiaları kapsarken, İmamoğlu'nun ayrıca terör soruşturması kapsamında ifade vereceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibbdeki-yolsuzluk-sorusturmasinda-murat-ongun-dahil-7-kisinin-banka-kasalarina-el-konuldu-1094749033.html
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Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı: İddiaları reddetti
19:24 21.03.2025 (güncellendi: 19:43 21.03.2025)
Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı. İmamoğlu'nun, kendisine yöneltilen iddiaları kesin bir dille reddettiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında, “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla yürütülen iki ayrı soruşturmada, gözaltına alınan 90 kişinin emniyetteki ifade alma işlemleri sürüyor.
İfade alma işlemleri devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlandığı bilgisi verildi. İmamoğlu'nun ifadesinde kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği öğrenildi.
İmamoğlunun iddiaları reddettiği ifadesi sadece 'yolsuzluk' suçlamalarına yönelik iddiaları kapsarken, İmamoğlu'nun ayrıca terör soruşturması kapsamında ifade vereceği ifade edildi.