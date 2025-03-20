https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ibb-baskan-vekili-nuri-aslandan-ibb-meclisinde-olaganustu-toplanma-karari-1094709281.html

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'dan İBB Meclisinde olağanüstü toplanma kararı

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'dan İBB Meclisinde olağanüstü toplanma kararı

Sputnik Türkiye

İBB Meclisi başlatılan soruşturmalar dolayısıyla olağanüstü toplanma kararı aldı. İBB Başkan Vekili Aslan, meclis üyelerini 24 Mart tarihinde toplantıya davet... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T21:49+0300

2025-03-20T21:49+0300

2025-03-20T21:49+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

meclis

i̇stanbul büyükşehir belediye meclisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093927342_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8199bce81e0510b24b8fe2164766e02e.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından 24 Mart Pazartesi günü olağanüstü toplanma kararı aldı.İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla Meclis'in 1. Olağanüstü Toplantısı için meclis üyelerine davet yazısı gönderildi. Söz konusu davet yazısında şu ifadeler yer aldı:İBB Meclisi'nde, 'İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması' ve 'Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması' konuları görüşülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/cumhurbaskani-erdogan-gerek-diploma-gerekse-yolsuzluk-meselesinde-yarginin-ortaya-koydugu-iddialara-1094707643.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), meclis, i̇stanbul büyükşehir belediye meclisi