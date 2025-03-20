https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ibb-baskan-vekili-nuri-aslandan-ibb-meclisinde-olaganustu-toplanma-karari-1094709281.html
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'dan İBB Meclisinde olağanüstü toplanma kararı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'dan İBB Meclisinde olağanüstü toplanma kararı
Sputnik Türkiye
İBB Meclisi başlatılan soruşturmalar dolayısıyla olağanüstü toplanma kararı aldı. İBB Başkan Vekili Aslan, meclis üyelerini 24 Mart tarihinde toplantıya davet... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T21:49+0300
2025-03-20T21:49+0300
2025-03-20T21:49+0300
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meclis
i̇stanbul büyükşehir belediye meclisi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından 24 Mart Pazartesi günü olağanüstü toplanma kararı aldı.İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla Meclis'in 1. Olağanüstü Toplantısı için meclis üyelerine davet yazısı gönderildi. Söz konusu davet yazısında şu ifadeler yer aldı:İBB Meclisi'nde, 'İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması' ve 'Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması' konuları görüşülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/cumhurbaskani-erdogan-gerek-diploma-gerekse-yolsuzluk-meselesinde-yarginin-ortaya-koydugu-iddialara-1094707643.html
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türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), meclis, i̇stanbul büyükşehir belediye meclisi
türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), meclis, i̇stanbul büyükşehir belediye meclisi
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'dan İBB Meclisinde olağanüstü toplanma kararı
İBB Meclisi başlatılan soruşturmalar dolayısıyla olağanüstü toplanma kararı aldı. İBB Başkan Vekili Aslan, meclis üyelerini 24 Mart tarihinde toplantıya davet etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından 24 Mart Pazartesi günü olağanüstü toplanma kararı aldı.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla Meclis'in 1. Olağanüstü Toplantısı için meclis üyelerine davet yazısı gönderildi. Söz konusu davet yazısında şu ifadeler yer aldı:
"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince olağanüstü toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1. Olağanüstü Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Fatih Saraçhane'de bulunan belediye başkanlık binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacaktır."
İBB Meclisi'nde, 'İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması' ve 'Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması' konuları görüşülecek.