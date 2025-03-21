https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/usta-sikintisi-buyuyor-insaat-iscilerinin-yevmiyesi-7-bin-lirayi-buldu-1094721096.html

'Usta' sıkıntısı büyüyor: İnşaat işçilerinin yevmiyesi 7 bin lirayı buldu

'Usta' sıkıntısı büyüyor: İnşaat işçilerinin yevmiyesi 7 bin lirayı buldu

Sputnik Türkiye

İnşaat sektöründeki kalifiye eleman sıkıntısı büyürken yevmiyelerde artıyor. Deprem bölgesinde bir inşaat işçisinin yevmiyesi 7 bin lirayı buldu. 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T10:36+0300

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2025-03-21T10:36+0300

türki̇ye

inşaat

inşaat işçisi

inşaat sektörü

yevmiye

kalifiye

usta

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Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat Depremleri sonrasında bölgede inşaatlar hızla devam ederken 11 ilde 174 ayrı alanda, toplam 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişi afet konutları için işbaşı yaptı. Bölgedeki bu inşaat yoğunluğu işçi yevmiyelerini de etkiliyor. Bugün İstanbul’da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor. Bu da ustaların deprem bölgesine 'göç etmesine' neden oluyor7 bin lira yevmiyeye rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruzTürkiye Gazetesi'nin haberine göre bölgede işçi bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik durum hakkında şunları anlattı: Ustaların deprem bölgesine gidiyor, diğer illerdeki işler kalıyorTekirdağ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Komitesi Başkanı Turgay Kara da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ ve çevresinde usta bulmakta zorlandıklarını söyledi. 3 bin lira yevmiye alan bir ustanın deprem bölgesinde 6 bin lira kazandığını belirten Kara, kalifiyeli eleman bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Deprem bölgesinde ustaların gündeliklerinin daha yüksek olduğu için o bölgenin tercih edildiğini söyleyen Kara “Şu an buradaki bir ustanın yevmiyesi 3 bin lira ise deprem bölgesindeki ustanın yevmiyesi 6-7 bin lira civarında. Hemen hemen iki katı fark ediyor. Bundan dolayı da ustalarımız orayı tercih ediyorlar” dedi.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Gör. Ahmet Bal da deprem bölgesine uzak olan bölgelerden bile kalifiye elemanların o bölgeye daha iyi maaşlarla geçmesine yol açtığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/gunluk-2-bin-500-lira-yevmiye-verdi-eleman-bulamadi-1091519703.html

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inşaat, inşaat işçisi, inşaat sektörü, yevmiye, kalifiye , usta