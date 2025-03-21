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'Usta' sıkıntısı büyüyor: İnşaat işçilerinin yevmiyesi 7 bin lirayı buldu
'Usta' sıkıntısı büyüyor: İnşaat işçilerinin yevmiyesi 7 bin lirayı buldu
Sputnik Türkiye
İnşaat sektöründeki kalifiye eleman sıkıntısı büyürken yevmiyelerde artıyor. Deprem bölgesinde bir inşaat işçisinin yevmiyesi 7 bin lirayı buldu. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
inşaat
inşaat işçisi
inşaat sektörü
yevmiye
kalifiye
usta
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Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat Depremleri sonrasında bölgede inşaatlar hızla devam ederken 11 ilde 174 ayrı alanda, toplam 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişi afet konutları için işbaşı yaptı. Bölgedeki bu inşaat yoğunluğu işçi yevmiyelerini de etkiliyor. Bugün İstanbul’da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor. Bu da ustaların deprem bölgesine 'göç etmesine' neden oluyor7 bin lira yevmiyeye rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruzTürkiye Gazetesi'nin haberine göre bölgede işçi bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik durum hakkında şunları anlattı: Ustaların deprem bölgesine gidiyor, diğer illerdeki işler kalıyorTekirdağ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Komitesi Başkanı Turgay Kara da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ ve çevresinde usta bulmakta zorlandıklarını söyledi. 3 bin lira yevmiye alan bir ustanın deprem bölgesinde 6 bin lira kazandığını belirten Kara, kalifiyeli eleman bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Deprem bölgesinde ustaların gündeliklerinin daha yüksek olduğu için o bölgenin tercih edildiğini söyleyen Kara “Şu an buradaki bir ustanın yevmiyesi 3 bin lira ise deprem bölgesindeki ustanın yevmiyesi 6-7 bin lira civarında. Hemen hemen iki katı fark ediyor. Bundan dolayı da ustalarımız orayı tercih ediyorlar” dedi.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Gör. Ahmet Bal da deprem bölgesine uzak olan bölgelerden bile kalifiye elemanların o bölgeye daha iyi maaşlarla geçmesine yol açtığını söyledi.
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inşaat, inşaat işçisi, inşaat sektörü, yevmiye, kalifiye , usta
inşaat, inşaat işçisi, inşaat sektörü, yevmiye, kalifiye , usta

'Usta' sıkıntısı büyüyor: İnşaat işçilerinin yevmiyesi 7 bin lirayı buldu

10:36 21.03.2025
© Yusuf KoyunAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© Yusuf Koyun
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İnşaat sektöründeki kalifiye eleman sıkıntısı büyürken yevmiyelerde artıyor. Deprem bölgesinde bir inşaat işçisinin yevmiyesi 7 bin lirayı buldu.
Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat Depremleri sonrasında bölgede inşaatlar hızla devam ederken 11 ilde 174 ayrı alanda, toplam 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişi afet konutları için işbaşı yaptı. Bölgedeki bu inşaat yoğunluğu işçi yevmiyelerini de etkiliyor. Bugün İstanbul’da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor. Bu da ustaların deprem bölgesine 'göç etmesine' neden oluyor

7 bin lira yevmiyeye rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bölgede işçi bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik durum hakkında şunları anlattı:
“Depreme kadar olan süreçte zaten işçilik maliyetleri yükselmişti. Bu durum pandemiden kaynaklanıyordu. Ardından büyük deprem ve bölgenin yeniden inşa süreci işçi yevmiyelerini âdeta uçurdu. Aynı zamanda kalifiye eleman sıkıntısını da doğurdu. Kalifiye elemanların çoğunun bölgeye gitmesi İstanbul’da eleman sorunu yaşanmasına neden oldu. İnşaat firmalarının yurt dışından aldıkları işler de eleman açığını körükledi. Bugün İstanbul’da yetişmiş bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4.500 lirayı buluyor. Bu rakam deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor. Buna rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz. İstanbul’da son yıllarda ruhsat sayıları arttı. Yeni projeler start alıyor. Bölgeden elemanlar gelmeye başladı, ancak işçi orada aldığı yüksek fiyatı burada da istiyor; ‘yoksa gelmem’ diyor. Bu sektörümüz adına bir sorun, maliyetleri artıyor. Yeni jenerasyon emek yoğun sektörlere girmek istemiyor. Kısa yolda para kazanmayı hedefliyor”

Ustaların deprem bölgesine gidiyor, diğer illerdeki işler kalıyor

Tekirdağ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Komitesi Başkanı Turgay Kara da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ ve çevresinde usta bulmakta zorlandıklarını söyledi. 3 bin lira yevmiye alan bir ustanın deprem bölgesinde 6 bin lira kazandığını belirten Kara, kalifiyeli eleman bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Deprem bölgesinde ustaların gündeliklerinin daha yüksek olduğu için o bölgenin tercih edildiğini söyleyen Kara “Şu an buradaki bir ustanın yevmiyesi 3 bin lira ise deprem bölgesindeki ustanın yevmiyesi 6-7 bin lira civarında. Hemen hemen iki katı fark ediyor. Bundan dolayı da ustalarımız orayı tercih ediyorlar” dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Gör. Ahmet Bal da deprem bölgesine uzak olan bölgelerden bile kalifiye elemanların o bölgeye daha iyi maaşlarla geçmesine yol açtığını söyledi.
Çatı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
TÜRKİYE
Günlük 2 bin 500 lira yevmiye verdi: Eleman bulamadı
13 Aralık 2024, 23:24
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