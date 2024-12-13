https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/gunluk-2-bin-500-lira-yevmiye-verdi-eleman-bulamadi-1091519703.html

Günlük 2 bin 500 lira yevmiye verdi: Eleman bulamadı

Günlük 2 bin 500 lira yevmiye verdi: Eleman bulamadı

Sputnik Türkiye

Yozgat Sorgun'da çatı aktarma işi yapan ustalar günlük 2 bin 500 lira yevmiyeye çalışan bulamadıklarını söyledi. Yaklaşık 35 senedir sektörde olduğunu anlatan... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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Çatı aktarma sektöründe usta yetiştiremeyen işverenler yevmiyeyi 2 bin 500 liraya çıkardı.Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çatı aktarma işi yapan ustalar günlük 2 bin 500 lira yevmiyeye çalışan bulamadıklarını söyledi. Yaklaşık 35 senedir sektörde olduğunu anlatan usta Sadullah Doğançay ''Bir ustanın yevmiyesi oldukça yüksek. Ortalama 2 bin ile 2 bin 500 lira alabilir ama sektörde eleman yok. Kendi adamın varsa kendi adamına göre iş yaparsın. Ben 3 oğlumu usta olarak yetiştirdim. Ben de çalışmak zorundayım çünkü eleman yok. O yüzden çok iş yok. Yapabileceğimiz kadar çatı işi alıyoruz. 2021 yılında işlerimiz çok daha iyiydi. Yetişen ustalar yurt dışına yerleşti'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/insaatta-calisan-isciler-tesadufen-dogal-gaz-buldu-52-saattir-yaniyor-1091421817.html

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