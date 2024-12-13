https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/gunluk-2-bin-500-lira-yevmiye-verdi-eleman-bulamadi-1091519703.html
Günlük 2 bin 500 lira yevmiye verdi: Eleman bulamadı
Günlük 2 bin 500 lira yevmiye verdi: Eleman bulamadı
Sputnik Türkiye
Yozgat Sorgun'da çatı aktarma işi yapan ustalar günlük 2 bin 500 lira yevmiyeye çalışan bulamadıklarını söyledi. Yaklaşık 35 senedir sektörde olduğunu anlatan... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T23:24+0300
2024-12-13T23:24+0300
2024-12-13T23:24+0300
türkiye
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usta
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yurt dışı
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Çatı aktarma sektöründe usta yetiştiremeyen işverenler yevmiyeyi 2 bin 500 liraya çıkardı.Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çatı aktarma işi yapan ustalar günlük 2 bin 500 lira yevmiyeye çalışan bulamadıklarını söyledi. Yaklaşık 35 senedir sektörde olduğunu anlatan usta Sadullah Doğançay ''Bir ustanın yevmiyesi oldukça yüksek. Ortalama 2 bin ile 2 bin 500 lira alabilir ama sektörde eleman yok. Kendi adamın varsa kendi adamına göre iş yaparsın. Ben 3 oğlumu usta olarak yetiştirdim. Ben de çalışmak zorundayım çünkü eleman yok. O yüzden çok iş yok. Yapabileceğimiz kadar çatı işi alıyoruz. 2021 yılında işlerimiz çok daha iyiydi. Yetişen ustalar yurt dışına yerleşti'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/insaatta-calisan-isciler-tesadufen-dogal-gaz-buldu-52-saattir-yaniyor-1091421817.html
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eleman, işçi, işveren, yevmiye, çatı, usta, para, çalışan, yurt dışı, göç, yozgat
eleman, işçi, işveren, yevmiye, çatı, usta, para, çalışan, yurt dışı, göç, yozgat
Günlük 2 bin 500 lira yevmiye verdi: Eleman bulamadı
Yozgat Sorgun'da çatı aktarma işi yapan ustalar günlük 2 bin 500 lira yevmiyeye çalışan bulamadıklarını söyledi. Yaklaşık 35 senedir sektörde olduğunu anlatan ustalar çalışan bulamadıkları için inşaat alanında zorlandıklarını belirtti. Yetişen ustaların bir bölümünün ise yurt dışına yerleştiğini açıkladı.
Çatı aktarma sektöründe usta yetiştiremeyen işverenler yevmiyeyi 2 bin 500 liraya çıkardı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çatı aktarma işi yapan ustalar günlük 2 bin 500 lira yevmiyeye çalışan bulamadıklarını söyledi. Yaklaşık 35 senedir sektörde olduğunu anlatan usta Sadullah Doğançay ''Bir ustanın yevmiyesi oldukça yüksek. Ortalama 2 bin ile 2 bin 500 lira alabilir ama sektörde eleman yok. Kendi adamın varsa kendi adamına göre iş yaparsın. Ben 3 oğlumu usta olarak yetiştirdim. Ben de çalışmak zorundayım çünkü eleman yok. O yüzden çok iş yok. Yapabileceğimiz kadar çatı işi alıyoruz. 2021 yılında işlerimiz çok daha iyiydi. Yetişen ustalar yurt dışına yerleşti'' açıklamasında bulundu.