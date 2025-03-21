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Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın cenaze programı belli oldu
Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın cenaze programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Kanser nedeniyle yaşamını yitiren yönetmen Osman Sınav yarın son yolculuğuna uğurlanacak. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T14:06+0300
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Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Ekmek Teknesi gibi bir çok başarılı diziye imzasını atan ve dün hayatını kaybeden ünlü yönetmen Osman Sınav'ın cenaze programı belli oldu. Sınav yarın ikindi namazı sonrasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden son yolcuğuna uğurlanacak. İstanbul'da toprağa verilecekBir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav dün hayatını kaybetti. Sınav'ın ölümünün ardından çok sayıda ünlü isim sosyal medyalarından yaptıkları paylaşımla ünlü yönetmene veda etti. Sınav'ın cenaze programı da belli oldu. Ünlü yönetmen için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek. Yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrasında Sınav, Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Ünlü yönetmen Osman Sınav'ın cenaze programı belli oldu

14:06 21.03.2025 (güncellendi: 14:37 21.03.2025)
Usta yönetmen Osman Sınav'ı geçen aylarda dün Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu Selçuk Yöntem, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.
Usta yönetmen Osman Sınav'ı geçen aylarda dün Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu Selçuk Yöntem, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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Kanser nedeniyle yaşamını yitiren yönetmen Osman Sınav yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Ekmek Teknesi gibi bir çok başarılı diziye imzasını atan ve dün hayatını kaybeden ünlü yönetmen Osman Sınav'ın cenaze programı belli oldu. Sınav yarın ikindi namazı sonrasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden son yolcuğuna uğurlanacak.

İstanbul'da toprağa verilecek

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav dün hayatını kaybetti. Sınav'ın ölümünün ardından çok sayıda ünlü isim sosyal medyalarından yaptıkları paylaşımla ünlü yönetmene veda etti. Sınav'ın cenaze programı da belli oldu. Ünlü yönetmen için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek. Yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrasında Sınav, Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Usta yönetmen Osman Sınav'ı geçen aylarda dün Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu Selçuk Yöntem, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
YAŞAM
Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek ve niceleri: Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav hayatını kaybetti
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