https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/sarkici-hatice-botokstan-zehirlendi-disciye-yaptirmistim-1094749321.html
Şarkıcı Hatice botokstan zehirlendi: 'Dişçiye yaptırmıştım'
Şarkıcı Hatice botokstan zehirlendi: 'Dişçiye yaptırmıştım'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Hatice, yaptırdığı masseter botoks sonrası zehirlenme belirtileri yaşadığını açıkladı. Hatice, diş sıkma problemi nedeniyle bir diş hekimine... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T19:12+0300
2025-03-21T19:12+0300
2025-03-21T19:12+0300
yaşam
şarkıcı
botoks
ameliyat
estetik ameliyat
gelişmiş yüz kozmetiği ve estetik ameliyat merkezi
dişçi
diş
diş hekimi
diş eti iltihabı
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Şarkıcı ve oyuncu Hatice, yaptırdığı botoks işlemi sonrası zehirlenme benzeri belirtiler yaşadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Hatice, yaşadığı zehirlenme olayını anlattı. Dişçiye botoks yaptırdığını açıklayan Hatice "Bugün hakkımda bir haber çıktı, 'Yanlış botoks mağduru' diye. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında masseter botoks yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım" dedi.Hatice, işlemin ardından ilk iki gün yeme, yutma ve çiğneme zorluğu yaşadığını belirtti. Üçüncü ve dördüncü günlerde ise kollarında ve ayaklarında halsizlik, uyuşma gibi şikayetler ortaya çıktığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/samsunda-yanlis-botoks-uygulamasi-yuzunde-yaralar-olustu-taksirle-yaralama-sayildi-1085873687.html
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şarkıcı, botoks, ameliyat, estetik ameliyat, gelişmiş yüz kozmetiği ve estetik ameliyat merkezi, dişçi, diş, diş hekimi, diş eti iltihabı, diş hekimliği
şarkıcı, botoks, ameliyat, estetik ameliyat, gelişmiş yüz kozmetiği ve estetik ameliyat merkezi, dişçi, diş, diş hekimi, diş eti iltihabı, diş hekimliği
Şarkıcı Hatice botokstan zehirlendi: 'Dişçiye yaptırmıştım'
Şarkıcı Hatice, yaptırdığı masseter botoks sonrası zehirlenme belirtileri yaşadığını açıkladı. Hatice, diş sıkma problemi nedeniyle bir diş hekimine başvurduğunu ve güzellik merkezi dışında bu işlemi yaptırdığını belirtti. İlk günlerde yeme, yutma ve çiğneme zorluğu yaşayan sanatçı, halsizlik ve uyuşma gibi şikayetlerle karşılaştığını ifade etti.
Şarkıcı ve oyuncu Hatice, yaptırdığı botoks işlemi sonrası zehirlenme benzeri belirtiler yaşadığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Hatice, yaşadığı zehirlenme olayını anlattı. Dişçiye botoks yaptırdığını açıklayan Hatice "Bugün hakkımda bir haber çıktı, 'Yanlış botoks mağduru' diye. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında masseter botoks yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım" dedi.
Hatice, işlemin ardından ilk iki gün yeme, yutma ve çiğneme zorluğu yaşadığını belirtti. Üçüncü ve dördüncü günlerde ise kollarında ve ayaklarında halsizlik, uyuşma gibi şikayetler ortaya çıktığını ifade etti.