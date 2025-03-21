https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/sarkici-hatice-botokstan-zehirlendi-disciye-yaptirmistim-1094749321.html

Şarkıcı Hatice botokstan zehirlendi: 'Dişçiye yaptırmıştım'

Şarkıcı Hatice botokstan zehirlendi: 'Dişçiye yaptırmıştım'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Hatice, yaptırdığı masseter botoks sonrası zehirlenme belirtileri yaşadığını açıkladı. Hatice, diş sıkma problemi nedeniyle bir diş hekimine... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T19:12+0300

2025-03-21T19:12+0300

2025-03-21T19:12+0300

yaşam

şarkıcı

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Şarkıcı ve oyuncu Hatice, yaptırdığı botoks işlemi sonrası zehirlenme benzeri belirtiler yaşadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Hatice, yaşadığı zehirlenme olayını anlattı. Dişçiye botoks yaptırdığını açıklayan Hatice "Bugün hakkımda bir haber çıktı, 'Yanlış botoks mağduru' diye. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında masseter botoks yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım" dedi.Hatice, işlemin ardından ilk iki gün yeme, yutma ve çiğneme zorluğu yaşadığını belirtti. Üçüncü ve dördüncü günlerde ise kollarında ve ayaklarında halsizlik, uyuşma gibi şikayetler ortaya çıktığını ifade etti.

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