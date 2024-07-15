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Samsun'da yanlış botoks uygulaması: Yüzünde yaralar oluştu, 'taksirle yaralama' sayıldı
Samsun'da yanlış botoks uygulaması: Yüzünde yaralar oluştu, 'taksirle yaralama' sayıldı
Sputnik Türkiye
Samsun'da hizmet veren güzellik merkezi işletmecisine, yanlış uyguladığı botokstan dolayı yargılandığı davada, "taksirle yaralama" suçundan bin 500 lira adli... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T14:11+0300
2024-07-15T14:11+0300
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taksirle öldürme
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İlkadım ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Zafer H, önceden tanıdığı güzellik merkezi sahibi G.G.Y'nin işletmesine giderek botoks yaptırdı.Yapılan işlemleri beğenmeyen ve kısa süre sonra gittiği güzellik merkezinde yeniden botoks yaptıran Zafer H'nin yüzünde yara oluştu.Zafer H'nin suç duyurusunda bulunması üzerine G.G.Y. hakkında Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporunda müştekiye yapılan işlemin hekim sıfatı bulunmayan, işlemi yapmaya mevzuat gereği ehil olmayan şüpheli tarafından uygulanması sebebiyle komplikasyon meydana geldiği anlatıldı.Eylem açısından şüphelinin kusurlu olduğu kanaatine varıldığı aktarılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:Zafer H, duruşmadaki ifadesinde, tanıdığı G.G.Y'nin güzellik merkezinde, bin lira karşılığında botoks işlemi yaptırdığını belirterek, "İşlem sonucunda yüzümde ve sağ gözümde kısılma ve akıntı meydana geldi. Bunun üzerine beni arayarak son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanmış olmaları nedeniyle yan etkilerinin olduğunu söyledi. Beni yeni ürünlerle botoks işlemini yenilemek üzere çağırdı, hem göz çevreme hem dudak kenarlarına dolgu yaptı." ifadelerini kullandı.G.G.Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek, Zafer H'ye sadece cilt bakımı yaptığını öne sürdü.G.G.Y, "Zafer H. botoks yapılmasını istemiş olmasına rağmen ben kendisine sadece cilt bakımı yaptım. Bu işlem için kendisinden herhangi bir ücret almadım. Suçu işlemediğim için zararı gidermek istemiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.Mahkeme, sanık G.G.Y'nin Zafer H'ye karşı "taksirle yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 90 gün hapis cezası karşılığı adli para cezası verilmesine hükmederken, bu cezanın geleceği üzerindeki etkisi lehine değerlendirilerek 1500 lira adli para cezasına çevrilmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230927/istanbulda-6-milyon-liralik-kacak-botoks-ilaci-operasyonu-1075804068.html
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botoks, samsun, taksirle öldürme
botoks, samsun, taksirle öldürme

Samsun'da yanlış botoks uygulaması: Yüzünde yaralar oluştu, 'taksirle yaralama' sayıldı

14:11 15.07.2024
© AABotoks
Botoks - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© AA
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Samsun'da hizmet veren güzellik merkezi işletmecisine, yanlış uyguladığı botokstan dolayı yargılandığı davada, "taksirle yaralama" suçundan bin 500 lira adli para cezası verildi.
İlkadım ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Zafer H, önceden tanıdığı güzellik merkezi sahibi G.G.Y'nin işletmesine giderek botoks yaptırdı.
Yapılan işlemleri beğenmeyen ve kısa süre sonra gittiği güzellik merkezinde yeniden botoks yaptıran Zafer H'nin yüzünde yara oluştu.
Zafer H'nin suç duyurusunda bulunması üzerine G.G.Y. hakkında Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporunda müştekiye yapılan işlemin hekim sıfatı bulunmayan, işlemi yapmaya mevzuat gereği ehil olmayan şüpheli tarafından uygulanması sebebiyle komplikasyon meydana geldiği anlatıldı.
Eylem açısından şüphelinin kusurlu olduğu kanaatine varıldığı aktarılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Taraflar arasındaki uzlaştırma işlemi, müştekinin uzlaşma teklifini kabul etmemesi, şüphelinin ise usulüne uygun yapılan tebligata yasal süresinde dönüş yapmaması nedeniyle olumsuz sonuçlandı. Müşteki beyanı, şüpheli ifadesi, adli rapor, bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı, 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu hekim olmamasına rağmen müştekiye botoks işlemi uygulayıp yaralanmasına sebebiyet vermek suretiyle işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir yeterli şüpheyi oluşturdu."
Zafer H, duruşmadaki ifadesinde, tanıdığı G.G.Y'nin güzellik merkezinde, bin lira karşılığında botoks işlemi yaptırdığını belirterek, "İşlem sonucunda yüzümde ve sağ gözümde kısılma ve akıntı meydana geldi. Bunun üzerine beni arayarak son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanmış olmaları nedeniyle yan etkilerinin olduğunu söyledi. Beni yeni ürünlerle botoks işlemini yenilemek üzere çağırdı, hem göz çevreme hem dudak kenarlarına dolgu yaptı." ifadelerini kullandı.
G.G.Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek, Zafer H'ye sadece cilt bakımı yaptığını öne sürdü.
G.G.Y, "Zafer H. botoks yapılmasını istemiş olmasına rağmen ben kendisine sadece cilt bakımı yaptım. Bu işlem için kendisinden herhangi bir ücret almadım. Suçu işlemediğim için zararı gidermek istemiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Mahkeme, sanık G.G.Y'nin Zafer H'ye karşı "taksirle yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 90 gün hapis cezası karşılığı adli para cezası verilmesine hükmederken, bu cezanın geleceği üzerindeki etkisi lehine değerlendirilerek 1500 lira adli para cezasına çevrilmesine karar verdi.
İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
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İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu
27 Eylül 2023, 14:15
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