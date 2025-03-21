https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/resmi-gazetede-kritik-karar-yayinlandi-istanbulda-yeni-metro-hattinin-yetkisi-ibbden-ulastirma-1094717176.html

Resmi Gazete'de kritik karar yayınlandı: İstanbul'da yeni metro hattının yetkisi İBB'den Ulaştırma Bakanlığı'na verildi

Resmi Gazete'de kritik karar yayınlandı: İstanbul'da yeni metro hattının yetkisi İBB'den Ulaştırma Bakanlığı'na verildi

Sputnik Türkiye

21 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, İstanbul’daki Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ve yönetimi İstanbul... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T08:19+0300

2025-03-21T08:19+0300

2025-03-21T09:39+0300

türki̇ye

türkiye

haberler

i̇stanbul

anadolu yakası

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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İstanbul'daki raylı sistem projeleriyle ilgili önemli bir karar, 21 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete ile kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ve yönetimi artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.İBB’den alındı, Bakanlığa geçtiYeni kararla birlikte, söz konusu metro hattının yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Bakanlık yetkisine devredildi. Bu düzenleme, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlandı.Şehir i̇çi ulaşım kapsamına alındıSöz konusu metro hattı, artık şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alınmış durumda. Böylece proje, Bakanlık tarafından yürütülecek projeler listesine eklendi. Bu gelişme, mega kent İstanbul’un ulaşım altyapısında merkezi yönetimin rolünü artırıyor.Kararnameye ekleme yapıldıKarara göre yapılan düzenleme, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak metne eklendi. Böylece hukuki çerçevede Bakanlık, hattın yapım ve yönetim sorumluluğunu resmen devralmış oldu.Yeni raylı sistem hattı neler vaat ediyor?Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı, Anadolu Yakası’nın ulaşım ağına büyük katkı sağlaması beklenen projeler arasında yer alıyor. Hem yoğun nüfuslu yerleşim bölgeleri hem de spor ve kültürel alanlara bağlantı sağlayacak bu hat, vatandaşlara zaman ve konfor kazandırmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/meteorolojiden-kritik-21-mart-uyarisi-tum-turkiyede-hava-alarmi-erildi-1094715832.html

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