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Resmi Gazete'de kritik karar yayınlandı: İstanbul'da yeni metro hattının yetkisi İBB'den Ulaştırma Bakanlığı'na verildi
Resmi Gazete'de kritik karar yayınlandı: İstanbul'da yeni metro hattının yetkisi İBB'den Ulaştırma Bakanlığı'na verildi
Sputnik Türkiye
21 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, İstanbul’daki Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ve yönetimi İstanbul... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul
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İstanbul'daki raylı sistem projeleriyle ilgili önemli bir karar, 21 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete ile kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ve yönetimi artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.İBB’den alındı, Bakanlığa geçtiYeni kararla birlikte, söz konusu metro hattının yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Bakanlık yetkisine devredildi. Bu düzenleme, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlandı.Şehir i̇çi ulaşım kapsamına alındıSöz konusu metro hattı, artık şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alınmış durumda. Böylece proje, Bakanlık tarafından yürütülecek projeler listesine eklendi. Bu gelişme, mega kent İstanbul’un ulaşım altyapısında merkezi yönetimin rolünü artırıyor.Kararnameye ekleme yapıldıKarara göre yapılan düzenleme, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak metne eklendi. Böylece hukuki çerçevede Bakanlık, hattın yapım ve yönetim sorumluluğunu resmen devralmış oldu.Yeni raylı sistem hattı neler vaat ediyor?Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı, Anadolu Yakası’nın ulaşım ağına büyük katkı sağlaması beklenen projeler arasında yer alıyor. Hem yoğun nüfuslu yerleşim bölgeleri hem de spor ve kültürel alanlara bağlantı sağlayacak bu hat, vatandaşlara zaman ve konfor kazandırmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/meteorolojiden-kritik-21-mart-uyarisi-tum-turkiyede-hava-alarmi-erildi-1094715832.html
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istanbul metro kararı, resmi gazete metro devri, ibb metro yetkisi kaldırıldı, kazım karabekir ümraniye metro hattı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı projeleri, 21 mart 2025 metro kararı, raylı sistem projesi bakanlığa devredildi, resmi gazete cumhurbaşkanı kararı, şehir içi raylı ulaşım yetkisi, istanbul yeni metro hatları
istanbul metro kararı, resmi gazete metro devri, ibb metro yetkisi kaldırıldı, kazım karabekir ümraniye metro hattı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı projeleri, 21 mart 2025 metro kararı, raylı sistem projesi bakanlığa devredildi, resmi gazete cumhurbaşkanı kararı, şehir içi raylı ulaşım yetkisi, istanbul yeni metro hatları

Resmi Gazete'de kritik karar yayınlandı: İstanbul'da yeni metro hattının yetkisi İBB'den Ulaştırma Bakanlığı'na verildi

08:19 21.03.2025 (güncellendi: 09:39 21.03.2025)
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21 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, İstanbul’daki Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ve yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.
İstanbul'daki raylı sistem projeleriyle ilgili önemli bir karar, 21 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete ile kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ve yönetimi artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

İBB’den alındı, Bakanlığa geçti

Yeni kararla birlikte, söz konusu metro hattının yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Bakanlık yetkisine devredildi. Bu düzenleme, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlandı.

Şehir i̇çi ulaşım kapsamına alındı

Söz konusu metro hattı, artık şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alınmış durumda. Böylece proje, Bakanlık tarafından yürütülecek projeler listesine eklendi. Bu gelişme, mega kent İstanbul’un ulaşım altyapısında merkezi yönetimin rolünü artırıyor.

Kararnameye ekleme yapıldı

Karara göre yapılan düzenleme, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak metne eklendi. Böylece hukuki çerçevede Bakanlık, hattın yapım ve yönetim sorumluluğunu resmen devralmış oldu.

Yeni raylı sistem hattı neler vaat ediyor?

Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı, Anadolu Yakası’nın ulaşım ağına büyük katkı sağlaması beklenen projeler arasında yer alıyor. Hem yoğun nüfuslu yerleşim bölgeleri hem de spor ve kültürel alanlara bağlantı sağlayacak bu hat, vatandaşlara zaman ve konfor kazandırmayı hedefliyor.
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