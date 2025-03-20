https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ozgur-ozel-saat-verip-sarachaneye-cagirdi-mansur-yavas-da-katilacak-1094693445.html

Özgür Özel saat verip Saraçhane'ye çağırdı: Mansur Yavaş da katılacak

Özgür Özel saat verip Saraçhane'ye çağırdı: Mansur Yavaş da katılacak

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndaki görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada yeni bir çağrıda bulundu. 23 Mart'a kadar... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T14:31+0300

2025-03-20T14:31+0300

2025-03-20T15:09+0300

türki̇ye

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

saraçhane

chp

i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelerek, İmamoğlu’na destek çağrısını yineledi. Özel, tüm İstanbulluları "bu akşam saat 20.30’da Saraçhane’de toplanmaya" davet etti. Ancak halihazırda 23 Mart'a kadar süren gösteri ve yürüyüş yasağı bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de para sayma görüntüleri ve 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 106 isimden biri oldu. Gözaltı kararı verilenler arasında, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan da bulunuyor. Şimdiye kadar gözaltına alınan sayısı 87 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html

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özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, saraçhane, chp, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı