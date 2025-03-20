https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ozgur-ozel-saat-verip-sarachaneye-cagirdi-mansur-yavas-da-katilacak-1094693445.html
Özgür Özel saat verip Saraçhane'ye çağırdı: Mansur Yavaş da katılacak
Özgür Özel saat verip Saraçhane'ye çağırdı: Mansur Yavaş da katılacak
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndaki görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada yeni bir çağrıda bulundu. 23 Mart'a kadar... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T14:31+0300
2025-03-20T14:31+0300
2025-03-20T15:09+0300
türki̇ye
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
saraçhane
chp
i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelerek, İmamoğlu’na destek çağrısını yineledi. Özel, tüm İstanbulluları "bu akşam saat 20.30’da Saraçhane’de toplanmaya" davet etti. Ancak halihazırda 23 Mart'a kadar süren gösteri ve yürüyüş yasağı bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de para sayma görüntüleri ve 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 106 isimden biri oldu. Gözaltı kararı verilenler arasında, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan da bulunuyor. Şimdiye kadar gözaltına alınan sayısı 87 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html
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özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, saraçhane, chp, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı
özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, saraçhane, chp, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı
Özgür Özel saat verip Saraçhane'ye çağırdı: Mansur Yavaş da katılacak
14:31 20.03.2025 (güncellendi: 15:09 20.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndaki görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada yeni bir çağrıda bulundu. 23 Mart'a kadar devam eden gösteri yasağı sürerken Özel, Mansur Yavaş'la birlikte "Saraçhane'de buluşma'" açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelerek, İmamoğlu’na destek çağrısını yineledi. Özel, tüm İstanbulluları "bu akşam saat 20.30’da Saraçhane’de toplanmaya" davet etti. Ancak halihazırda 23 Mart'a kadar süren gösteri ve yürüyüş yasağı bulunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de para sayma görüntüleri ve 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 106 isimden biri oldu. Gözaltı kararı verilenler arasında, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan da bulunuyor. Şimdiye kadar gözaltına alınan sayısı 87 oldu.