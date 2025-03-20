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21 Mart ne günü? Ekinoks nedir? Nevruz ne zaman?
21 Mart ne günü? Ekinoks nedir? Nevruz ne zaman?
Sputnik Türkiye
Nevruz Bayramı, 2025 yılında 21 Mart Cuma gününe denk geldi. Baharın gelişini, doğanın yeniden canlanışını simgeleyen bu özel günde, ateşten atlama, sudan... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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Baharın gelişini simgeleyen Nevruz, Türk kültüründe olduğu kadar Orta Asya, Anadolu ve İran coğrafyasında da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Nevruz, kelime anlamıyla 'yeni gün' demek olup, uzun ve sert kış aylarının ardından doğanın uyanışını temsil ettiğine inanılır. Türk kültüründe Ergenekon’dan çıkış günü olarak kabul edilirken yeni bir yılın başladığı gün olarak öne çıkar. Bugün ayrıca ekinoks tarihi olarak adlandırılır.Ekinoks nedir?Ekinoks, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki yörüngesi nedeniyle yılda iki kez gerçekleşen bir gök olayı olarak bilinir. Latince aequus (eşit) ve nox (gece) kelimelerinden türeyen ekinoks, 'eşit gece' anlamına gelir. Bu olayda, Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer ve gündüz ile gece süreleri yaklaşık 12 saat eşitlenir.21 Mart ne günü?Kuzey Yarımküre'de 21 Mart İlkbahar Ekinoksu olarak kabul edilir ve ilkbaharın başlangıcını simgeler. Bu tarihte Güneş, ekvator düzlemini kuzeye doğru geçer ve gün ile gece süreleri yaklaşık 12 saat eşitlenir. Aynı zamanda Güney Yarımküre'de Sonbahar Ekinoksu yaşanır. Nevruz Bayramı bu tarihte kutlanır ve baharın gelişi, ateşten atlama, yumurta boyama gibi geleneklerle karşılanır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210322/kultur-ve-turizm-bakan-ersoy-nevruz-atesinden-atlayip-yumurta-tokusturdu-1044088793.html
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nevruz, 21 mart dünya nevruz günü, nevruz bayramı, ilkbahar ekinoksu , yaz, yaz tatili, yaz sezonu, yaz-kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması
nevruz, 21 mart dünya nevruz günü, nevruz bayramı, ilkbahar ekinoksu , yaz, yaz tatili, yaz sezonu, yaz-kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması

21 Mart ne günü? Ekinoks nedir? Nevruz ne zaman?

20:00 20.03.2025
© AANevruz
Nevruz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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Nevruz Bayramı, 2025 yılında 21 Mart Cuma gününe denk geldi. Baharın gelişini, doğanın yeniden canlanışını simgeleyen bu özel günde, ateşten atlama, sudan geçme ve bereket sofraları kurma gibi köklü gelenekler halk tarafından yapılacak. Türk kültüründe Ergenekon’dan çıkışın sembolü olan gün aynı zamanda ekinoks tarihi olarak bilinir.
Baharın gelişini simgeleyen Nevruz, Türk kültüründe olduğu kadar Orta Asya, Anadolu ve İran coğrafyasında da büyük bir coşkuyla kutlanacak.
Nevruz, kelime anlamıyla 'yeni gün' demek olup, uzun ve sert kış aylarının ardından doğanın uyanışını temsil ettiğine inanılır. Türk kültüründe Ergenekon’dan çıkış günü olarak kabul edilirken yeni bir yılın başladığı gün olarak öne çıkar. Bugün ayrıca ekinoks tarihi olarak adlandırılır.

Ekinoks nedir?

Ekinoks, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki yörüngesi nedeniyle yılda iki kez gerçekleşen bir gök olayı olarak bilinir. Latince aequus (eşit) ve nox (gece) kelimelerinden türeyen ekinoks, 'eşit gece' anlamına gelir. Bu olayda, Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer ve gündüz ile gece süreleri yaklaşık 12 saat eşitlenir.

21 Mart ne günü?

Kuzey Yarımküre'de 21 Mart İlkbahar Ekinoksu olarak kabul edilir ve ilkbaharın başlangıcını simgeler. Bu tarihte Güneş, ekvator düzlemini kuzeye doğru geçer ve gün ile gece süreleri yaklaşık 12 saat eşitlenir. Aynı zamanda Güney Yarımküre'de Sonbahar Ekinoksu yaşanır. Nevruz Bayramı bu tarihte kutlanır ve baharın gelişi, ateşten atlama, yumurta boyama gibi geleneklerle karşılanır.
Bakan Ersoy, Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2021
DÜNYA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu
22 Mart 2021, 18:29
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