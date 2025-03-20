https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/21-mart-ne-gunu-ekinoks-nedir-nevruz-ne-zaman--1094707371.html

21 Mart ne günü? Ekinoks nedir? Nevruz ne zaman?

21 Mart ne günü? Ekinoks nedir? Nevruz ne zaman?

Sputnik Türkiye

Nevruz Bayramı, 2025 yılında 21 Mart Cuma gününe denk geldi. Baharın gelişini, doğanın yeniden canlanışını simgeleyen bu özel günde, ateşten atlama, sudan... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

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21 mart dünya nevruz günü

nevruz bayramı

ilkbahar ekinoksu

yaz

yaz tatili

yaz sezonu

yaz-kış saati uygulaması

yaz saati uygulaması

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Baharın gelişini simgeleyen Nevruz, Türk kültüründe olduğu kadar Orta Asya, Anadolu ve İran coğrafyasında da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Nevruz, kelime anlamıyla 'yeni gün' demek olup, uzun ve sert kış aylarının ardından doğanın uyanışını temsil ettiğine inanılır. Türk kültüründe Ergenekon’dan çıkış günü olarak kabul edilirken yeni bir yılın başladığı gün olarak öne çıkar. Bugün ayrıca ekinoks tarihi olarak adlandırılır.Ekinoks nedir?Ekinoks, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki yörüngesi nedeniyle yılda iki kez gerçekleşen bir gök olayı olarak bilinir. Latince aequus (eşit) ve nox (gece) kelimelerinden türeyen ekinoks, 'eşit gece' anlamına gelir. Bu olayda, Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer ve gündüz ile gece süreleri yaklaşık 12 saat eşitlenir.21 Mart ne günü?Kuzey Yarımküre'de 21 Mart İlkbahar Ekinoksu olarak kabul edilir ve ilkbaharın başlangıcını simgeler. Bu tarihte Güneş, ekvator düzlemini kuzeye doğru geçer ve gün ile gece süreleri yaklaşık 12 saat eşitlenir. Aynı zamanda Güney Yarımküre'de Sonbahar Ekinoksu yaşanır. Nevruz Bayramı bu tarihte kutlanır ve baharın gelişi, ateşten atlama, yumurta boyama gibi geleneklerle karşılanır.

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