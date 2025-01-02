https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/floryada-bir-gunde-2-saldiri-daltonlar-suc-orgutu-baglantisi-ortaya-cikti-1092290226.html
Florya’da bir günde 2 silahlı saldırı: ‘Daltonlar’ suç örgütü bağlantısı ortaya çıktı
Florya’da bir günde 2 silahlı saldırı: ‘Daltonlar’ suç örgütü bağlantısı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Florya’da cam filmi satan bir işyerini bir günde iki kez kurşunlayan şüphelilerin, “Daltonlar” suç örgütü üyesi olduğu belirtildi. Şüphelilerin, saldırı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T16:13+0300
2025-01-02T16:13+0300
2025-01-02T16:28+0300
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Bakırköy Florya’da 24 Aralık 2024’te, otomobillere cam filmi satan bir işyeri, bir gün içinde iki kez kurşunlandı. Sabah saatlerinde motosikletle gelen iki kişi, işyerine ateş açıp hızla kaçtı. Aynı kişiler, akşam saatlerinde işyerine tekrar saldırdı. Şüpheliler, işyeri sahibini telefonla arayarak haraç talep etti, ancak randevu alamayınca ikinci kez saldırdı.Haraç talep ettilerİşyeri sahibi S.İ., saldırının ardından şüphelilerin çektiği ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu aldığını söyledi. Videoda, “Mesajı aldınız. Patronunuz bizi arasın” notuyla haraç talep edildiği belirtildi. Bu tehdit, Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.Habertürk'ün haberine göre, soruşturma kapsamında güvenlik kameraları incelendi. Şüphelilerin olay sırasında kullandığı motosikletin plakası tespit edildi ve kamera kayıtları adım adım izlendi. Şüphelilerin Esenyurt’a giderek motosikleti brandayla örttüğü anlar da başka bir kameraya yansıdı. Bu kayıtlar, şüphelilerin yakalanmasında kilit rol oynadı.3 şüpheli yakalandıElde edilen delillerin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Baskında şüpheliler Berkan Y. (22), Enes A. (27) ve A.A. (17) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 9 mm çapında bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon anı, polis kamerasıyla kaydedildi.‘Daltonlar’ suç örgütü bağlantısı ortaya çıktıSoruşturma sonucunda, şüphelilerin daha önce poliste suç kayıtlarının bulunduğu ve “Daltonlar” olarak bilinen bir suç örgütünün üyeleri oldukları tespit edildi. Zanlılar, yurtdışından aldıkları talimatla işyerini kurşunladıklarını ve saldırıların bir korkutma amacı taşıdığını itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Florya’da bir günde 2 silahlı saldırı: ‘Daltonlar’ suç örgütü bağlantısı ortaya çıktı
16:13 02.01.2025 (güncellendi: 16:28 02.01.2025)
Florya’da cam filmi satan bir işyerini bir günde iki kez kurşunlayan şüphelilerin, “Daltonlar” suç örgütü üyesi olduğu belirtildi. Şüphelilerin, saldırı anlarını sosyal medyada paylaşarak mağdurlardan haraç talep ettiği ortaya çıktı. Operasyonla 3 zanlı yakalandı.
Bakırköy Florya’da 24 Aralık 2024’te, otomobillere cam filmi satan bir işyeri, bir gün içinde iki kez kurşunlandı. Sabah saatlerinde motosikletle gelen iki kişi, işyerine ateş açıp hızla kaçtı. Aynı kişiler, akşam saatlerinde işyerine tekrar saldırdı. Şüpheliler, işyeri sahibini telefonla arayarak haraç talep etti, ancak randevu alamayınca ikinci kez saldırdı.
İşyeri sahibi S.İ., saldırının ardından şüphelilerin çektiği ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu aldığını söyledi. Videoda, “Mesajı aldınız. Patronunuz bizi arasın” notuyla haraç talep edildiği belirtildi. Bu tehdit, Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.
Habertürk'ün haberine göre, soruşturma kapsamında güvenlik kameraları incelendi. Şüphelilerin olay sırasında kullandığı motosikletin plakası tespit edildi ve kamera kayıtları adım adım izlendi. Şüphelilerin Esenyurt’a giderek motosikleti brandayla örttüğü anlar da başka bir kameraya yansıdı. Bu kayıtlar, şüphelilerin yakalanmasında kilit rol oynadı.
Elde edilen delillerin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Baskında şüpheliler Berkan Y. (22), Enes A. (27) ve A.A. (17) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 9 mm çapında bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon anı, polis kamerasıyla kaydedildi.
‘Daltonlar’ suç örgütü bağlantısı ortaya çıktı
Soruşturma sonucunda, şüphelilerin daha önce poliste suç kayıtlarının bulunduğu ve “Daltonlar” olarak bilinen bir suç örgütünün üyeleri oldukları tespit edildi. Zanlılar, yurtdışından aldıkları talimatla işyerini kurşunladıklarını ve saldırıların bir korkutma amacı taşıdığını itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.