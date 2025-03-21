https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/merkez-bankasi-duyurdu-likidite-senetleri-ihrac-edilecek-1094743489.html
Merkez Bankası duyurdu: Likidite senetleri ihraç edilecek
Merkez Bankası duyurdu: Likidite senetleri ihraç edilecek
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikasını desteklemek amacıyla vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etme kararı aldı. 24 Mart... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T17:14+0300
2025-03-21T17:14+0300
2025-03-21T17:14+0300
ekonomi̇
merkez bankası
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
senet
gelire endeksli senet
likidite
ihraç
para
uluslararası para fonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069261475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7240a7659e0ce7a20f9b8d54c6c6ad9c.jpg
Merkez Bankası, sıkı para politikasını desteklemek amacıyla likidite senetleri ihraç etme kararı aldı. 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren başlayacak ihalelerle ilgili detaylar, veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacak. Piyasadaki likiditeyi düzenlemeyi hedefleyen yeni adımın piyasadaki likiditeyi sıkılaştırarak enflasyonu kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak belirtildi.TCMB, son dönemde piyasadaki dalgalanmalara karşı çeşitli önlemler almıştı. Bunlar arasında Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanması, farklı vadelerde TL depo alım ihaleleri düzenlenmesi ve gecelik borç verme faiz oranının 2 puan artırılarak yüzde 46'ya yükseltilmesi yer alıyor. Ayrıca, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi.Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) da şirketlerin pay geri alımlarında esneklik sağlayan kararlarını uygulamaya koydu. Bu adımlar, piyasa istikrarını korumak ve ekonomik dengeleri sağlamak amacıyla atıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/merkez-bankasi-acikladi-3-odeme-sirketinin-faaliyet-izinleri-durduruldu-1094610357.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069261475_457:0:1897:1080_1920x0_80_0_0_33320958df4b85a6c80520908a5ef6a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), senet, gelire endeksli senet, likidite, ihraç, para, uluslararası para fonu, para politikası kurulu
merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), senet, gelire endeksli senet, likidite, ihraç, para, uluslararası para fonu, para politikası kurulu
Merkez Bankası duyurdu: Likidite senetleri ihraç edilecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikasını desteklemek amacıyla vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etme kararı aldı. 24 Mart 2025 itibarıyla başlayacak ihalelere ilişkin detaylar veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacak.
Merkez Bankası, sıkı para politikasını desteklemek amacıyla likidite senetleri ihraç etme kararı aldı.
24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren başlayacak ihalelerle ilgili detaylar, veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacak. Piyasadaki likiditeyi düzenlemeyi hedefleyen yeni adımın piyasadaki likiditeyi sıkılaştırarak enflasyonu kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak belirtildi.
TCMB, son dönemde piyasadaki dalgalanmalara karşı çeşitli önlemler almıştı. Bunlar arasında Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanması, farklı vadelerde TL depo alım ihaleleri düzenlenmesi ve gecelik borç verme faiz oranının 2 puan artırılarak yüzde 46'ya yükseltilmesi yer alıyor. Ayrıca, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi.
Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) da şirketlerin pay geri alımlarında esneklik sağlayan kararlarını uygulamaya koydu. Bu adımlar, piyasa istikrarını korumak ve ekonomik dengeleri sağlamak amacıyla atıldı.