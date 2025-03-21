https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/merkez-bankasi-duyurdu-likidite-senetleri-ihrac-edilecek-1094743489.html

Merkez Bankası duyurdu: Likidite senetleri ihraç edilecek

Merkez Bankası duyurdu: Likidite senetleri ihraç edilecek

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikasını desteklemek amacıyla vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etme kararı aldı. 24 Mart... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T17:14+0300

2025-03-21T17:14+0300

2025-03-21T17:14+0300

ekonomi̇

merkez bankası

türkiye cumhuriyet merkez bankası

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likidite

ihraç

para

uluslararası para fonu

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Merkez Bankası, sıkı para politikasını desteklemek amacıyla likidite senetleri ihraç etme kararı aldı. 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren başlayacak ihalelerle ilgili detaylar, veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacak. Piyasadaki likiditeyi düzenlemeyi hedefleyen yeni adımın piyasadaki likiditeyi sıkılaştırarak enflasyonu kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak belirtildi.TCMB, son dönemde piyasadaki dalgalanmalara karşı çeşitli önlemler almıştı. Bunlar arasında Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanması, farklı vadelerde TL depo alım ihaleleri düzenlenmesi ve gecelik borç verme faiz oranının 2 puan artırılarak yüzde 46'ya yükseltilmesi yer alıyor. Ayrıca, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi.Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) da şirketlerin pay geri alımlarında esneklik sağlayan kararlarını uygulamaya koydu. Bu adımlar, piyasa istikrarını korumak ve ekonomik dengeleri sağlamak amacıyla atıldı.

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