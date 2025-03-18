https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/merkez-bankasi-acikladi-3-odeme-sirketinin-faaliyet-izinleri-durduruldu-1094610357.html

Merkez Bankası açıkladı: 3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu

Merkez Bankası açıkladı: 3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pay Fix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğunu açıkladı. 3 ödeme şirketinin adı yasa dışı bahis... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T12:47+0300

2025-03-18T12:47+0300

2025-03-18T12:56+0300

ekonomi̇

merkez bankası

erkan kork

mali

türkiye cumhuriyet merkez bankası

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

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Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen ödeme kuruluşlarının faaliyetleri hakkında karar verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Pay Fix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğunu duyurdu.Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür" ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası'nın açıklamasında şunlar yer aldı:"Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte;Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklanmıştı. Kork'un sahip olduğu şirketlerin yönetimi de TMSF'ye devredilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/resmi-gazetede-yayimlandi-bankadan-altin-alim-satimina-duzenleme-1094601989.html

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merkez bankası, erkan kork, mali, türkiye cumhuriyet merkez bankası, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)