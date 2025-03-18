https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/merkez-bankasi-acikladi-3-odeme-sirketinin-faaliyet-izinleri-durduruldu-1094610357.html
Merkez Bankası açıkladı: 3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
Merkez Bankası açıkladı: 3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pay Fix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğunu açıkladı. 3 ödeme şirketinin adı yasa dışı bahis... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T12:47+0300
2025-03-18T12:47+0300
2025-03-18T12:56+0300
ekonomi̇
merkez bankası
erkan kork
mali
türkiye cumhuriyet merkez bankası
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
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Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen ödeme kuruluşlarının faaliyetleri hakkında karar verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Pay Fix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğunu duyurdu.Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür" ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası'nın açıklamasında şunlar yer aldı:"Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte;Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklanmıştı. Kork'un sahip olduğu şirketlerin yönetimi de TMSF'ye devredilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/resmi-gazetede-yayimlandi-bankadan-altin-alim-satimina-duzenleme-1094601989.html
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merkez bankası, erkan kork, mali, türkiye cumhuriyet merkez bankası, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
merkez bankası, erkan kork, mali, türkiye cumhuriyet merkez bankası, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
Merkez Bankası açıkladı: 3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
12:47 18.03.2025 (güncellendi: 12:56 18.03.2025)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pay Fix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğunu açıkladı. 3 ödeme şirketinin adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçiyordu.
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen ödeme kuruluşlarının faaliyetleri hakkında karar verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Pay Fix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğunu duyurdu.
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür" ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası'nın açıklamasında şunlar yer aldı:
"Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte;
30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır.
28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla isePay Fix’in 6493 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur.
Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27’nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur."
Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklanmıştı. Kork'un sahip olduğu şirketlerin yönetimi de TMSF'ye devredilmişti.