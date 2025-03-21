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2025 MEB EKYS sınavı sonuçları açıklandı
2025 MEB EKYS sınavı sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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MEB EKYS sınav sonuçları için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2 Mart tarihinde düzenlenirken sonuçlar bugün erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. EKYS sınav sonuçları ekranında adayların doğru/yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. ÖSYM sınav sonuçları duyurusu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. 2025 EKYS sonuçları açıklandı mı?ÖSYM'den yapılan açıklamada"2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. " ifadeleri kullanıldı.EKYS sonuç sorgulama ekranıÖSYM tarafından organize edilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilirler. Şifreni unutan adaylar “ şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre oluşturarak sınav sonucu ekranına giriş yapabilir.EKYS sınav sonuçları ekranında adayların toplam doğru-yanlış cevap sayısı ve elde edilen puan yer alacak.100 puan üzerinden değerlendirilecekEKYS sınavı değerlendirme işlemleri yapılırken yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Doğru cevap sayıları toplanarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılacak.EKYS sınavında adaylara Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat gibi alanlardan sorular yöneltildi.Yazılı sınavda sınav sonuçlarında en fazla eğitim bilimleri (%30) etki edecek. Genel Kültür %20, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10, Değerler Eğitimi %10, Eğitim ve öğretimde etik %10, Eğitim Bilimleri %30 etki edecek. Mevzuat ise %20 etki edecek.
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ekys sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı (ösym.gov.tr) meb ekys sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?, ekys sonuç, ekys sonuçları, ekys sonuç sorgulama, ösym ekys
ekys sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı (ösym.gov.tr) meb ekys sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?, ekys sonuç, ekys sonuçları, ekys sonuç sorgulama, ösym ekys

2025 MEB EKYS sınavı sonuçları açıklandı

09:45 21.03.2025 (güncellendi: 11:36 21.03.2025)
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.
MEB EKYS sınav sonuçları için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2 Mart tarihinde düzenlenirken sonuçlar bugün erişime açıldı.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. EKYS sınav sonuçları ekranında adayların doğru/yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puan yer alacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. ÖSYM sınav sonuçları duyurusu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.

2025 EKYS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'den yapılan açıklamada"2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. " ifadeleri kullanıldı.

EKYS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından organize edilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilirler. Şifreni unutan adaylar “ şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre oluşturarak sınav sonucu ekranına giriş yapabilir.

EKYS sınav sonuçları ekranında adayların toplam doğru-yanlış cevap sayısı ve elde edilen puan yer alacak.

100 puan üzerinden değerlendirilecek

EKYS sınavı değerlendirme işlemleri yapılırken yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Doğru cevap sayıları toplanarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılacak.

EKYS sınavında adaylara Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat gibi alanlardan sorular yöneltildi.

Yazılı sınavda sınav sonuçlarında en fazla eğitim bilimleri (%30) etki edecek. Genel Kültür %20, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10, Değerler Eğitimi %10, Eğitim ve öğretimde etik %10, Eğitim Bilimleri %30 etki edecek. Mevzuat ise %20 etki edecek.
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