https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/kkvk-turknetten-244-bin-396-kullanicinin-verisinin-sizdirildigini-acikladi-ihlal-26-subatta-1094728132.html

KKVK, Turknet'ten 244 bin 396 kullanıcının verisinin sızdırıldığını açıkladı: İhlal 26 Şubat'ta başlamış

KKVK, Turknet'ten 244 bin 396 kullanıcının verisinin sızdırıldığını açıkladı: İhlal 26 Şubat'ta başlamış

Sputnik Türkiye

KVKK, Turknet'ten 244 bin 396 kullanıcının verisinin sızdırıldığını açıkladı. 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T13:22+0300

2025-03-21T13:22+0300

2025-03-21T13:23+0300

türki̇ye

turknet

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

veri gizliliği

veri güvenliği

veri sızıntısı

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Kişisel Verilerin Koruma Kurumu (KVKK), Turknet'in 244 bin 396 kullanıcısının verilerinin sızdığını açıkladı. Kurum, detaylı incelemelerin sürdüğünü dile getirirken, ihlalin 26 Şubat'ta başladığını ve 11 Mart'ta bir şikayet kaydı ile tespit edildiği vurgusu yapıldı. İhlal 26 Şubat'ta başladıKVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Veri sorumlusu sıfatını haiz Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle; ihlalin veri sorumlusunun servislerinden birine gerçekleştirilen SQL Injection saldırısı neticesinde gerçekleştiği, ihlalin 26 Şubat 2025 tarihinde başladığı ve 11 Mart 2025 tarihinde genele açık bir BTK şikayet kaydı ile tespit edildiği, ihlalden etkilenen ilgili kişi grubunun aboneler/üyeler olduğu, ihlalden etkilenen kişisel verilerin müşterilere ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, TC kimlik numarası, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri olduğu, ilk incelemelerde ilgili log kayıtlarına bakıldığında 244 bin 396 kullanıcının verilerinin sızdığının tespit edilebildiği, veri sorumlusu bünyesinde detaylı incelemenin devam ettiği, ilgili kişilerin 0850 288 80 80 / 0850 344 28 18 numaralı Turknet hızlı işlem hattından veya 'Fulya, Büyükdere Cd. Torun Center No: 80 A Blok No: 74 A 34394 Şişli/İstanbul' posta adresinden ihlal ile ilgili bilgi alabileceği bilgilerine yer verilmiştir."Açıklamada, konuya ilişkin incelemenin sürdüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/turknet-hacklendi-sirketten-resmi-aciklama-geldi-sizan-verilerde-yok-yok-simdi-ne-olacak-1094543447.html

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turknet, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), veri gizliliği, veri güvenliği, veri sızıntısı