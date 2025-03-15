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TurkNet hacklendi, şirketten resmi açıklama geldi: Sızan verilerde yok yok, şimdi ne olacak?
TurkNet hacklendi, şirketten resmi açıklama geldi: Sızan verilerde yok yok, şimdi ne olacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, hacklenme iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Şirket, siber saldırının... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T15:23+0300
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve hacker forumlarında TurkNet’in veri tabanına sızıldığına dair iddialar ortaya atıldı. "Hades_hgs" adlı hacker, şirketin sistemlerine erişim sağladığını ve Türkiye genelinde internet hizmetini kesebileceğini iddia etti.Bu iddialar, internet kullanıcıları arasında büyük bir endişe yaratırken, TurkNet konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak saldırıyı doğruladı.TurkNet: 'Saldırıyı 11 Mart’ta tespit ettik'TurkNet, saldırının 11 Mart 2025’te tespit edildiğini ve hemen önlem alındığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:TurkNet ayrıca, müşterilerinin Online İşlem Merkezi ve mobil uygulamalarını güvenle kullanabileceğini belirtti.Hacker, 3 Bitcoin fidye talep ettiHades_hgs adlı hacker, sosyal medyada yaptığı açıklamada 2,8 milyon müşteriye ait verilere ulaştığını ve bunları satabileceğini öne sürdü.Hacker, TurkNet’ten 3 Bitcoin (yaklaşık 248 bin dolar ya da 9 milyon TL) fidye talep ettiğini söyledi. Ayrıca, daha önce HGS sistemine sızdığını ve hapisten yeni çıktığını iddia eden hacker, internet fenomeni Jahrein’in kişisel bilgilerini de paylaştığını öne sürdü.Sızdırılan veriler neleri kapsıyor?TurkNet, müşteri finansal bilgileri ve parolalarının güvende olduğunu belirtse de, sızan veriler arasında şu bilgilerin olabileceği iddia ediliyor:Bu tür hassas bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılma riski, TurkNet aboneleri arasında ciddi endişelere yol açtı.Şimdi ne olacak?TurkNet, ek güvenlik önlemlerini devreye aldığını ve ilgili kurumlarla süreci yönettiğini belirtti. Ancak, hacker’ın iddiaları ve talepleri, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışmaya yol açabilir.
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TurkNet hacklendi, şirketten resmi açıklama geldi: Sızan verilerde yok yok, şimdi ne olacak?

15:23 15.03.2025
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Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, hacklenme iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Şirket, siber saldırının gerçekleştiğini doğrularken, müşteri bilgilerinin bir kısmının sızdırıldığını açıkladı. Peki, hacker kim ve ne talep etti? İşte tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve hacker forumlarında TurkNet’in veri tabanına sızıldığına dair iddialar ortaya atıldı. "Hades_hgs" adlı hacker, şirketin sistemlerine erişim sağladığını ve Türkiye genelinde internet hizmetini kesebileceğini iddia etti.
Bu iddialar, internet kullanıcıları arasında büyük bir endişe yaratırken, TurkNet konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak saldırıyı doğruladı.

TurkNet: 'Saldırıyı 11 Mart’ta tespit ettik'

TurkNet, saldırının 11 Mart 2025’te tespit edildiğini ve hemen önlem alındığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TurkNet olarak şeffaflık ve güven ilkelerimize bağlı kalmaya devam ediyoruz. Saldırının ardından teknik ve idari tedbirleri artırarak güvenlik sağladık. Müşterilerimizin finansal bilgileri ve kullanıcı parolaları güvende olsa da, bazı kimlik bilgileri sızdırılmış olabilir. Süreci Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile yürütüyoruz."
TurkNet ayrıca, müşterilerinin Online İşlem Merkezi ve mobil uygulamalarını güvenle kullanabileceğini belirtti.

Hacker, 3 Bitcoin fidye talep etti

Hades_hgs adlı hacker, sosyal medyada yaptığı açıklamada 2,8 milyon müşteriye ait verilere ulaştığını ve bunları satabileceğini öne sürdü.
Hacker, TurkNet’ten 3 Bitcoin (yaklaşık 248 bin dolar ya da 9 milyon TL) fidye talep ettiğini söyledi. Ayrıca, daha önce HGS sistemine sızdığını ve hapisten yeni çıktığını iddia eden hacker, internet fenomeni Jahrein’in kişisel bilgilerini de paylaştığını öne sürdü.

Sızdırılan veriler neleri kapsıyor?

TurkNet, müşteri finansal bilgileri ve parolalarının güvende olduğunu belirtse de, sızan veriler arasında şu bilgilerin olabileceği iddia ediliyor:
Ad, soyad, telefon numarası
T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri
TurkNet abonelik devre bilgileri
Adres ve statik IP bilgileri
Bu tür hassas bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılma riski, TurkNet aboneleri arasında ciddi endişelere yol açtı.

Şimdi ne olacak?

TurkNet, ek güvenlik önlemlerini devreye aldığını ve ilgili kurumlarla süreci yönettiğini belirtti. Ancak, hacker’ın iddiaları ve talepleri, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışmaya yol açabilir.
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