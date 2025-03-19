https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/kemal-kilicdaroglundan-dilek-imamogluna-destek-ziyareti-1094660905.html

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na destek ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na destek ziyareti

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T16:14+0300

2025-03-19T16:14+0300

2025-03-19T16:14+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

dilek i̇mamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

chp

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmasının yankıları sürerken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ederek, destek verdi. Dilek İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ziyaret etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ozgur-ozelden-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama-yapilan-is-bir-darbe-1094660038.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, dilek i̇mamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp