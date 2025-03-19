https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/kemal-kilicdaroglundan-dilek-imamogluna-destek-ziyareti-1094660905.html
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na destek ziyareti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na destek ziyareti
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T16:14+0300
2025-03-19T16:14+0300
2025-03-19T16:14+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
dilek i̇mamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
chp
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmasının yankıları sürerken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ederek, destek verdi. Dilek İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ozgur-ozelden-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama-yapilan-is-bir-darbe-1094660038.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, dilek i̇mamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, dilek i̇mamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na destek ziyareti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmasının yankıları sürerken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ederek, destek verdi. Dilek İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ziyaret etmişti.