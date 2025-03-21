https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/kafasina-darbe-alan-galatasarayli-davinson-sanchez-macta-yere-yigildi-sedyeyle-hastaneye-kaldirildi-1094726988.html
Kafasına darbe alan Galatasaraylı Davinson Sanchez maçta yere yığıldı: Sedyeyle hastaneye kaldırıldı
Kafasına darbe alan Galatasaraylı Davinson Sanchez maçta yere yığıldı: Sedyeyle hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında kafa çarpışması sonucu sakatlandı. Sedyeyle... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T13:40+0300
2025-03-21T13:40+0300
2025-03-21T13:40+0300
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CONMEBOL 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya - Kolombiya karşılaşmasında, Davinson Sanchez ciddi bir sakatlık geçirdi. Kolombiya Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıkan Galatasaraylı yıldız, maçın erken dakikalarında yaşanan bir pozisyonda Brezilyalı kaleci Alisson ile kafa kafaya çarpıştı.Sedyeyle kenara alındıÇarpışmanın ardından bir süre yerde kalan Davinson Sanchez, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında sedyeyle saha kenarına taşındı. Oyuncunun sakatlık durumu Galatasaray ve Kolombiya futbol kamuoyunu endişelendirdi.Carlos Cuesta sahadaSanchez’in sakatlığı sonrası Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, savunma hattında değişikliğe gitti. Tecrübeli oyuncunun yerine yine Galatasaray’da forma giyen Carlos Cuesta oyuna alındı.Sanchez karara tepkiliydiSedyeyle kenara alınmasına rağmen oyuna devam etmek isteyen Davinson Sanchez, teknik ekibin kararına tepki gösterdi. Sakatlığının ciddiyeti henüz netlik kazanmazken, oyuncunun durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği belirtildi.
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davinson sanchez, kolombiya, galatasaray, carlos cuesta, futbol, sakatlık, sakatlık
davinson sanchez, kolombiya, galatasaray, carlos cuesta, futbol, sakatlık, sakatlık
Kafasına darbe alan Galatasaraylı Davinson Sanchez maçta yere yığıldı: Sedyeyle hastaneye kaldırıldı
Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında kafa çarpışması sonucu sakatlandı. Sedyeyle sahayı terk eden yıldız futbolcu, oyuna devam etmek istemesine rağmen kenara alındı. Yerine yine Galatasaraylı Carlos Cuesta oyuna dahil oldu.
CONMEBOL 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya - Kolombiya karşılaşmasında, Davinson Sanchez ciddi bir sakatlık geçirdi. Kolombiya Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıkan Galatasaraylı yıldız, maçın erken dakikalarında yaşanan bir pozisyonda Brezilyalı kaleci Alisson ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın ardından bir süre yerde kalan Davinson Sanchez, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında sedyeyle saha kenarına taşındı. Oyuncunun sakatlık durumu Galatasaray ve Kolombiya futbol kamuoyunu endişelendirdi.
Sanchez’in sakatlığı sonrası Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, savunma hattında değişikliğe gitti. Tecrübeli oyuncunun yerine yine Galatasaray’da forma giyen Carlos Cuesta oyuna alındı.
Sanchez karara tepkiliydi
Sedyeyle kenara alınmasına rağmen oyuna devam etmek isteyen Davinson Sanchez, teknik ekibin kararına tepki gösterdi. Sakatlığının ciddiyeti henüz netlik kazanmazken, oyuncunun durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği belirtildi.