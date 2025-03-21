https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/kafasina-darbe-alan-galatasarayli-davinson-sanchez-macta-yere-yigildi-sedyeyle-hastaneye-kaldirildi-1094726988.html

Kafasına darbe alan Galatasaraylı Davinson Sanchez maçta yere yığıldı: Sedyeyle hastaneye kaldırıldı

Kafasına darbe alan Galatasaraylı Davinson Sanchez maçta yere yığıldı: Sedyeyle hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında kafa çarpışması sonucu sakatlandı. Sedyeyle... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T13:40+0300

2025-03-21T13:40+0300

2025-03-21T13:40+0300

spor

davinson sanchez

kolombiya

galatasaray

carlos cuesta

futbol

sakatlık

sakatlık

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CONMEBOL 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya - Kolombiya karşılaşmasında, Davinson Sanchez ciddi bir sakatlık geçirdi. Kolombiya Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıkan Galatasaraylı yıldız, maçın erken dakikalarında yaşanan bir pozisyonda Brezilyalı kaleci Alisson ile kafa kafaya çarpıştı.Sedyeyle kenara alındıÇarpışmanın ardından bir süre yerde kalan Davinson Sanchez, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında sedyeyle saha kenarına taşındı. Oyuncunun sakatlık durumu Galatasaray ve Kolombiya futbol kamuoyunu endişelendirdi.Carlos Cuesta sahadaSanchez’in sakatlığı sonrası Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, savunma hattında değişikliğe gitti. Tecrübeli oyuncunun yerine yine Galatasaray’da forma giyen Carlos Cuesta oyuna alındı.Sanchez karara tepkiliydiSedyeyle kenara alınmasına rağmen oyuna devam etmek isteyen Davinson Sanchez, teknik ekibin kararına tepki gösterdi. Sakatlığının ciddiyeti henüz netlik kazanmazken, oyuncunun durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği belirtildi.

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davinson sanchez, kolombiya, galatasaray, carlos cuesta, futbol, sakatlık, sakatlık