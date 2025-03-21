https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/arda-guler-icin-dev-transfer-savasi-basladi-milan-gecikti-inter-harekete-gecti-resmi-gorusme-1094717640.html
Arda Güler için dev transfer savaşı başladı: Milan gecikti, Inter harekete geçti, resmi görüşme hamlesi geldi
Arda Güler için dev transfer savaşı başladı: Milan gecikti, Inter harekete geçti, resmi görüşme hamlesi geldi
Sputnik Türkiye
Real Madrid’den ayrılmak isteyen Arda Güler’e Avrupa kulüplerinin ilgisi büyüyor. İtalya’da ezeli rakipler Milan ve Inter, milli yıldızımızı kadrosuna katmak... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T08:40+0300
2025-03-21T08:40+0300
2025-03-21T08:40+0300
arda güler
hakan çalhanoğlu
real madrid
inter
milan
spor
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Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Milli yıldızın bu kararı, Avrupa’nın dev kulüplerini harekete geçirdi. Özellikle İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Inter, genç yeteneği transfer etmek için adeta yarışa girdi.Milan harekete geçti, ancak geç kaldıGeçtiğimiz sezon da Arda Güler’i transfer etmek isteyen Milan, oyuncunun ayrılma sinyali vermesiyle yeniden devreye girdi. Ancak kulüp içi toplantılarda teklif rakamı üzerinde henüz net bir karar verilemedi. Bu nedenle Milan, Real Madrid ile resmi temas kuramadı.Inter, 55 milyon euro ile masada!Milan’ın tereddüdünü fırsata çeviren ezeli rakibi Inter, Arda Güler için hızlı bir hamle yaptı. Real Madrid’e 55 milyon Euro bonservis bedeli öneren Inter, aynı zamanda takımın bir diğer Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile Arda’yı ikna etmeyi planlıyor. Transferin gerçekleşmesi için Arda’nın onayı bekleniyor.Sezon sonunda kararını verecekİspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Arda Güler, bu sezon sonunda geleceği hakkında nihai kararını verecek. Milli futbolcunun önceliği, düzenli forma giyebileceği bir kulüpte oynamak. Bu nedenle Inter’in sunduğu proje ve Hakan’la aynı takımda oynama fikri cazip görünüyor.Real Madrid'in cevabı merakla bekleniyorArda'nın ayrılık niyeti karşısında Real Madrid'in nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu. Genç oyuncuya yatırım yapan İspanyol kulübü, yüksek potansiyelini değerlendirmek isteyebilir. Ancak gelen teklifin cazibesi ve oyuncunun isteği, ayrılık sürecini hızlandırabilir.Arda Güler’in performansı Avrupa’nın radarındaArda Güler, genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım performansıyla Avrupa’nın en çok konuşulan yetenekleri arasında. Real Madrid'de geçirdiği süre boyunca süre bulamasa da yeteneklerini sergilediği anlar, dev kulüplerin dikkatini çekmeye yetti.
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arda güler, hakan çalhanoğlu, real madrid, inter, milan
arda güler, hakan çalhanoğlu, real madrid, inter, milan
Arda Güler için dev transfer savaşı başladı: Milan gecikti, Inter harekete geçti, resmi görüşme hamlesi geldi
Real Madrid’den ayrılmak isteyen Arda Güler’e Avrupa kulüplerinin ilgisi büyüyor. İtalya’da ezeli rakipler Milan ve Inter, milli yıldızımızı kadrosuna katmak için kıyasıya yarışa girdi. Inter, 55 milyon Euro’luk teklifini Real Madrid’e sundu. Arda, sezon sonunda kararını verecek.
Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Milli yıldızın bu kararı, Avrupa’nın dev kulüplerini harekete geçirdi. Özellikle İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Inter, genç yeteneği transfer etmek için adeta yarışa girdi.
Milan harekete geçti, ancak geç kaldı
Geçtiğimiz sezon da Arda Güler’i transfer etmek isteyen Milan
, oyuncunun ayrılma sinyali vermesiyle yeniden devreye girdi. Ancak kulüp içi toplantılarda teklif rakamı üzerinde henüz net bir karar verilemedi. Bu nedenle Milan, Real Madrid ile resmi temas kuramadı
.
Inter, 55 milyon euro ile masada!
Milan’ın tereddüdünü fırsata çeviren ezeli rakibi Inter
, Arda Güler
için hızlı bir hamle yaptı. Real Madrid’e 55 milyon Euro bonservis bedeli öneren Inter
, aynı zamanda takımın bir diğer Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile Arda’yı ikna etmeyi
planlıyor. Transferin gerçekleşmesi için Arda’nın onayı bekleniyor.
Sezon sonunda kararını verecek
İspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Arda Güler
, bu sezon sonunda geleceği hakkında nihai kararını verecek. Milli futbolcunun önceliği, düzenli forma giyebileceği bir kulüpte oynamak
. Bu nedenle Inter’in sunduğu proje ve Hakan’la
aynı takımda oynama fikri cazip görünüyor.
Real Madrid'in cevabı merakla bekleniyor
Arda'nın ayrılık niyeti karşısında Real Madrid'in nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu. Genç oyuncuya yatırım yapan İspanyol kulübü, yüksek potansiyelini değerlendirmek isteyebilir. Ancak gelen teklifin cazibesi ve oyuncunun isteği, ayrılık sürecini hızlandırabilir.
Arda Güler’in performansı Avrupa’nın radarında
Arda Güler, genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım performansıyla Avrupa’nın en çok konuşulan yetenekleri arasında. Real Madrid'de geçirdiği süre boyunca süre bulamasa da yeteneklerini sergilediği anlar, dev kulüplerin dikkatini çekmeye yetti.