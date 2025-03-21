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SON DAKİKA | Ankara Valiliği duyurdu: 5 gün eylem ve gösteri yasak
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İzmir Valiliği duyurdu: 5 gün boyunca gösteri yasağı
İzmir Valiliği duyurdu: 5 gün boyunca gösteri yasağı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkındaki gözaltı kararları çeşitli illerde protestolara neden oldu. İstanbul Valiliği'nin ardından İzmir Valiliği... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir Valiliği, kent genelinde toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerine yönelik 5 günlük bir yasak kararı aldı. Yasaklama, 21 Mart 2025 saat 10.00’dan itibaren yürürlüğe girdi ve 25 Mart 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak.Valilikten yapılan resmi açıklamada, son günlerde bazı gösterilerde yaşanan provokatif eylemlerin önlenmesi amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00’dan - 25.03.2025 günü saat 23.59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Son günlerde İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, İmamoğlu’na destek amacıyla çeşitli protesto gösterileri düzenlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ali-yerlikaya-duyurdu-imamoglu-protestolarinda-54-kisi-gozaltina-alindi-16-polis-yaralandi-1094719852.html
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i̇zmir, miting, protesto, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
i̇zmir, miting, protesto, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı

İzmir Valiliği duyurdu: 5 gün boyunca gösteri yasağı

11:59 21.03.2025 (güncellendi: 12:34 21.03.2025)
© İHAİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© İHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkındaki gözaltı kararları çeşitli illerde protestolara neden oldu. İstanbul Valiliği'nin ardından İzmir Valiliği de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının 5 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.
İzmir Valiliği, kent genelinde toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerine yönelik 5 günlük bir yasak kararı aldı. Yasaklama, 21 Mart 2025 saat 10.00’dan itibaren yürürlüğe girdi ve 25 Mart 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak.
Valilikten yapılan resmi açıklamada, son günlerde bazı gösterilerde yaşanan provokatif eylemlerin önlenmesi amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00’dan - 25.03.2025 günü saat 23.59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Son günlerde İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, İmamoğlu’na destek amacıyla çeşitli protesto gösterileri düzenlenmişti.
Ekrem İmamoğlu protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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