https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/istanbulda-irak-baskonsolosluguna-silahli-saldiri-duzenlendi-1094752858.html
İstanbul'da Irak Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da Irak Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Irak Başkonsolosluğuna motosikletli iki kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T23:02+0300
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Irak Başkonsolosluğu'na gelen motosikletli kişiler uzun namlulu silahla binaya 9 el ateş etti.Saldırı, Şişli Esentepe'deki Irak Başkonsolosluğu önünde gerçekleşti. Motosikletle gelen iki saldırgan, uzun namlulu silahla konsolosluk binasına ateş açtı. Ateş sonucu binanın dış cephesine 9 kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.Olay sırasında konsolosluk çalışanları ve çevredekiler arasında yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konsolosluk binasında güvenlik önlemleri artırılırken, saldırganların kimliği ve motivasyonuyla ilgili soruşturma devam ediyor.Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldiDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bagcilarda-2-polise-bicakli-saldiri-supheli-gozaltina-alindi-1093470175.html
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türkiye, irak, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, şişli
İstanbul'da Irak Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı düzenlendi
23:02 21.03.2025 (güncellendi: 00:01 22.03.2025)
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Irak Başkonsolosluğuna motosikletli iki kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.
Irak Başkonsolosluğu'na gelen motosikletli kişiler uzun namlulu silahla binaya 9 el ateş etti.
Saldırı, Şişli Esentepe'deki Irak Başkonsolosluğu önünde gerçekleşti. Motosikletle gelen iki saldırgan, uzun namlulu silahla konsolosluk binasına ateş açtı. Ateş sonucu binanın dış cephesine 9 kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Olay sırasında konsolosluk çalışanları ve çevredekiler arasında yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konsolosluk binasında güvenlik önlemleri artırılırken, saldırganların kimliği ve motivasyonuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.