https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bagcilarda-2-polise-bicakli-saldiri-supheli-gozaltina-alindi-1093470175.html

Bağcılar'da 2 polise bıçaklı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar'da 2 polise bıçaklı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Bağcılar'da "Oto hırsızlık" suçundan kaydı olan şüpheli, ekip otosunun kapısını açarak 2 polise bıçakla saldırdı. 2 polis memurunu bıçakla yaralayan... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T15:48+0300

2025-02-07T15:48+0300

2025-02-07T15:48+0300

türkiye

polis

bağcılar

bıçaklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093470269_22:0:1226:677_1920x0_80_0_0_47e42f522fbdc32bd6d6271027b02d6f.png

Bağcılar Caddesi'nde şüpheli Hayrullah B. (26), ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırdı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde yakaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/en-cok-zeytinyagi-baharat-ve-ette-tespit-edildi-gida-hilesi-yapilmayan-18-il-belli-oldu-1093467432.html

türkiye

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polis, bağcılar, bıçaklama