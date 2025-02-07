https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bagcilarda-2-polise-bicakli-saldiri-supheli-gozaltina-alindi-1093470175.html
Bağcılar'da 2 polise bıçaklı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı
Bağcılar'da 2 polise bıçaklı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Bağcılar'da "Oto hırsızlık" suçundan kaydı olan şüpheli, ekip otosunun kapısını açarak 2 polise bıçakla saldırdı. 2 polis memurunu bıçakla yaralayan... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T15:48+0300
2025-02-07T15:48+0300
2025-02-07T15:48+0300
türkiye
polis
bağcılar
bıçaklama
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Bağcılar Caddesi'nde şüpheli Hayrullah B. (26), ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırdı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde yakaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/en-cok-zeytinyagi-baharat-ve-ette-tespit-edildi-gida-hilesi-yapilmayan-18-il-belli-oldu-1093467432.html
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polis, bağcılar, bıçaklama
polis, bağcılar, bıçaklama
Bağcılar'da 2 polise bıçaklı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar'da "Oto hırsızlık" suçundan kaydı olan şüpheli, ekip otosunun kapısını açarak 2 polise bıçakla saldırdı. 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Bağcılar Caddesi'nde şüpheli Hayrullah B. (26), ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde yakaladı.