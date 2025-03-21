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Adalet Bakanı Tunç: Özgür Özel'in sokak çağrısı yanlış
Adalet Bakanı Tunç: Özgür Özel'in sokak çağrısı yanlış
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat Valiliği'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmanın... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T18:35+0300
2025-03-21T18:35+0300
2025-03-21T18:42+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
yılmaz tunç
ekrem i̇mamoğlu
tokat valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat Valiliği'nde İBB soruşturması hakkında konuştu.Tokat Valiliği'nde konuşan Adalet Bakanı Tunç, ''Bu bir adli soruşturma. İki soruşturma var. Birisi terör suçları, diğeri de örgütlü suçlar soruşturmaları. Terör suçlaması soruşturmasında 7 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Hala yakalanamayan 3 firari şüpheli var. Örgütlü suçlar soruşturmasında ise 100 kişilik gözaltı kararları verildi. 106 kişi ile işlem başlatıldı. 90 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 16 kişi ise firar durumunda. Emniyetteki işlemlerden sonra Adliye'ye getirilecekler. Soruşturma devam ediyor. Terör suçu olduğu için 4 günlük azami bir gözaltı süresi var. Özel'in böyle bir ifade kullanması, CHP'nin izlediği yol yol değil. Devam eden bir adli süreç var. Devleti bir suç örgütü gibi yönetiyorlar sözlerini reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Tuttukları bu yol kesinlikle doğru bir yol değil. Dosyaya hakim olmadan söylediğiniz sözlerin hiçbir kıymeti yok'' dedi.'Haddini bilsin'İBB soruşturması hakkındaki televizyon yayınlarını eleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-imamoglunun-savciliga-sevk-tarihi-belli-oldu-1094747473.html
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özgür özel, yılmaz tunç, ekrem i̇mamoğlu, tokat valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp
özgür özel, yılmaz tunç, ekrem i̇mamoğlu, tokat valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp
Adalet Bakanı Tunç: Özgür Özel'in sokak çağrısı yanlış
18:35 21.03.2025 (güncellendi: 18:42 21.03.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat Valiliği'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini açıkladı. CHP lideri Özgür Özel'in sokak çağrısının hatalı olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat Valiliği'nde İBB soruşturması hakkında konuştu.
Tokat Valiliği'nde konuşan Adalet Bakanı Tunç, ''Bu bir adli soruşturma. İki soruşturma var. Birisi terör suçları, diğeri de örgütlü suçlar soruşturmaları. Terör suçlaması soruşturmasında 7 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Hala yakalanamayan 3 firari şüpheli var. Örgütlü suçlar soruşturmasında ise 100 kişilik gözaltı kararları verildi. 106 kişi ile işlem başlatıldı. 90 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 16 kişi ise firar durumunda. Emniyetteki işlemlerden sonra Adliye'ye getirilecekler. Soruşturma devam ediyor. Terör suçu olduğu için 4 günlük azami bir gözaltı süresi var. Özel'in böyle bir ifade kullanması, CHP'nin izlediği yol yol değil. Devam eden bir adli süreç var. Devleti bir suç örgütü gibi yönetiyorlar sözlerini reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Tuttukları bu yol kesinlikle doğru bir yol değil. Dosyaya hakim olmadan söylediğiniz sözlerin hiçbir kıymeti yok'' dedi.
İBB soruşturması hakkındaki televizyon yayınlarını eleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle konuştu:
Gizli soruşturmada dosya ile ilgilisi olmayan televizyon yayınları görüyoruz. Hukuk devletindeyiz. Burada savcılarımız kamu adına görev yapan kişiler. Kendi elde ettikleri bulgular ışığında bir soruşturma başlatmışlardır. Savunma hakkı ile beraber sonrasında bir iddianameye dönüşürse her şey görülecek. Özel'in sokak çağrısı hukuk devletine aykırıdır. Polislerin yaralanması için ne diyecekti İçişleri Bakanımız. Devletin yargısı suç örgütleri ile mücadele eder. Dosyayı sabırla sükunet ile bekleyelim. Peşin hükümlü olmamak gerekir. Burada özellikle sokakları karıştırmanın, milletin huzurunu bozmanın çok yanlış buluyorum. Haddini bilsin. Burada bu ifadeleri kullanırsanız hadsizlik yapmış olursunuz. Kendisini bir genel başkan gibi davranmaya davet ediyorum.