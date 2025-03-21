https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/adalet-bakani-tunc-ozgur-ozelin-sokak-cagrisi-yanlis-1094747740.html

Adalet Bakanı Tunç: Özgür Özel'in sokak çağrısı yanlış

Adalet Bakanı Tunç: Özgür Özel'in sokak çağrısı yanlış

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat Valiliği'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmanın... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T18:35+0300

2025-03-21T18:35+0300

2025-03-21T18:42+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

yılmaz tunç

ekrem i̇mamoğlu

tokat valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

chp

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat Valiliği'nde İBB soruşturması hakkında konuştu.Tokat Valiliği'nde konuşan Adalet Bakanı Tunç, ''Bu bir adli soruşturma. İki soruşturma var. Birisi terör suçları, diğeri de örgütlü suçlar soruşturmaları. Terör suçlaması soruşturmasında 7 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Hala yakalanamayan 3 firari şüpheli var. Örgütlü suçlar soruşturmasında ise 100 kişilik gözaltı kararları verildi. 106 kişi ile işlem başlatıldı. 90 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 16 kişi ise firar durumunda. Emniyetteki işlemlerden sonra Adliye'ye getirilecekler. Soruşturma devam ediyor. Terör suçu olduğu için 4 günlük azami bir gözaltı süresi var. Özel'in böyle bir ifade kullanması, CHP'nin izlediği yol yol değil. Devam eden bir adli süreç var. Devleti bir suç örgütü gibi yönetiyorlar sözlerini reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Tuttukları bu yol kesinlikle doğru bir yol değil. Dosyaya hakim olmadan söylediğiniz sözlerin hiçbir kıymeti yok'' dedi.'Haddini bilsin'İBB soruşturması hakkındaki televizyon yayınlarını eleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-acikladi-imamoglunun-savciliga-sevk-tarihi-belli-oldu-1094747473.html

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Sputnik Türkiye

özgür özel, yılmaz tunç, ekrem i̇mamoğlu, tokat valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp