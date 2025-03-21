https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ingilterenin-baskenti-londrada-buyuk-yangin-dunyanin-en-yogun-havalimanlarindan-heathrowdaki-1094716794.html

İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük yangın: Dünyanın en yoğun havalimanlarından Heathrow'daki seferler iptal edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük yangın: Dünyanın en yoğun havalimanlarından Heathrow'daki seferler iptal edildi

Sputnik Türkiye

İngiltere’nin en büyük hava ulaşım merkezi olan Heathrow Havalimanı, trafo merkezinde çıkan yangın sonrası elektrik kesintisi nedeniyle 21 Mart gece yarısına... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T07:49+0300

2025-03-21T07:49+0300

2025-03-21T07:50+0300

dünya

londra

heathrow havalimanı

flightradar24

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı, elektrik sağlayan bir trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi, hava trafiğini felç etti ve havalimanının 21 Mart saat 23:59’a kadar kapalı kalmasına neden oldu.Yangın 2.5 kilometre uzaklıkta çıktı, müdahale devam ediyorYangının, havalimanına yaklaşık 2.5 kilometre mesafedeki bir elektrik trafo merkezinde başladığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 70 itfaiyeci, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. 150 kişi tahliye edilirken, çevrede 200 metrelik güvenlik şeridi oluşturuldu.Bölgede duman alarmı: Cam ve kapı uyarısıLondra İtfaiyesi, yangının ardından oluşan yoğun duman nedeniyle çevre halkına cam ve kapılarını kapalı tutmaları yönünde uyarıda bulundu. Yetkililer, olası duman zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.16 bin evde elektrik yok! Çözüm i̇çin saat verildiYangın nedeniyle yalnızca havalimanı değil, çevredeki yaklaşık 16 bin ev de elektriksiz kaldı. Scottish and Southern Electricity Networks, sorunun 21 Mart saat 03.00’e kadar çözüleceğini tahmin ettiklerini açıkladı.Uçuşlar i̇ptal edildi veya yönlendirildiFlightradar24 verilerine göre, yangın ve elektrik kesintisi sebebiyle Heathrow’a iniş yapacak 100’den fazla uçuş başka havaalanlarına yönlendirildi veya kalkış yaptıkları yerlere geri döndü. Bu durum, hem yolcular hem de havayolları için büyük bir lojistik sorun yarattı.Sky News: Günlerce sürecek aksamalar bekleniyorSky News, Heathrow Havalimanı’nda önümüzdeki günlerde de ciddi aksamalar yaşanacağını duyurdu. Yolculara, mümkünse havalimanına gitmemeleri ve biletleriyle ilgili bilgi almak için havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri önerildi.Heathrow Havalimanı'nın kritik önemiGeçtiğimiz yıl 83,9 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Heathrow, dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarından biri. Her 45 saniyede bir uçağın inip kalktığı Heathrow’da yaşanan bu kesinti, yalnızca İngiltere’yi değil, tüm dünyayı etkileyebilecek bir havacılık krizine yol açabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/meteorolojiden-kritik-21-mart-uyarisi-tum-turkiyede-hava-alarmi-erildi-1094715832.html

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