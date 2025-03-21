https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglundan-ibb-calisanlarina-mesaj-milletimiz-icin-mucadelem-devam-edecek-1094751229.html

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecek'

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecek'

Sputnik Türkiye

Soruşturma kapsamın gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İBB çalışanlarına el yazısıyla kaleme aldığı bir mesaj gönderdi. 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T20:50+0300

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türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇bb

mektup

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadesini vermek üzere bulunduğu emniyetten belediye çalışanlarına mesaj gönderdi.El yazısıyla kaleme aldığı yazısında İmamoğlu, şu cümleleri kaydetti:Kaleme aldığı mesajı İmamoğlu, "En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür. Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" cümleleriyle sonlandırdı.

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, mektup