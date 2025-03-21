https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglundan-ibb-calisanlarina-mesaj-milletimiz-icin-mucadelem-devam-edecek-1094751229.html
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecek'
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecek'
Sputnik Türkiye
Soruşturma kapsamın gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İBB çalışanlarına el yazısıyla kaleme aldığı bir mesaj gönderdi. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T20:50+0300
2025-03-21T20:50+0300
2025-03-21T20:51+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb
mektup
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadesini vermek üzere bulunduğu emniyetten belediye çalışanlarına mesaj gönderdi.El yazısıyla kaleme aldığı yazısında İmamoğlu, şu cümleleri kaydetti:Kaleme aldığı mesajı İmamoğlu, "En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür. Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" cümleleriyle sonlandırdı.
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, mektup
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, mektup
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecek'
20:50 21.03.2025 (güncellendi: 20:51 21.03.2025)
Soruşturma kapsamın gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İBB çalışanlarına el yazısıyla kaleme aldığı bir mesaj gönderdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadesini vermek üzere bulunduğu emniyetten belediye çalışanlarına mesaj gönderdi.
El yazısıyla kaleme aldığı yazısında İmamoğlu, şu cümleleri kaydetti:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir.
Kaleme aldığı mesajı İmamoğlu, "En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür. Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" cümleleriyle sonlandırdı.