https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/gezi-olaylari-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinan-ismail-saymaz-adliyeye-sevk-edildi-1094718469.html
Gezi olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Saymaz, adliyeye sevk edildi
Gezi olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Saymaz, adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T09:30+0300
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2025-03-21T09:30+0300
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gezi parkı
cumhuriyet başsavcılığı
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gezi parkı eylemleri
gezi eylemleri
gezi olayları
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Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin konuşma yaptığı saptandığı belirtilmişti. Yine soruşturma kapsamında Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun irtibatı olduğu ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gazeteci-ismail-saymaz-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1094640693.html
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i̇smail saymaz, osman kavala, can atalay, gezi parkı, cumhuriyet başsavcılığı, gezi, gezi parkı eylemleri, gezi eylemleri, gezi olayları
i̇smail saymaz, osman kavala, can atalay, gezi parkı, cumhuriyet başsavcılığı, gezi, gezi parkı eylemleri, gezi eylemleri, gezi olayları
Gezi olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Saymaz, adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saymaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin konuşma yaptığı saptandığı belirtilmişti.
Yine soruşturma kapsamında Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun irtibatı olduğu ifade edilmişti.