https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gazeteci-ismail-saymaz-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1094640693.html
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından bir karar da gazeteci İsmail Saymaz için çıktı. Halk TV’nin duyurusuna göre... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T08:11+0300
2025-03-19T08:11+0300
2025-03-19T08:11+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
murat ongun
i̇smail saymaz
gezi parkı
halk tv
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091352735_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_31aa86e2b7e8cdcd5fc7017af81aec0a.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Halk TV, gazeteci İsmail Saymaz’ın da gözaltına alınacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamogluna-yonelik-operasyon-gozalti-karari-verildi-evi-araniyor-1094639644.html
türki̇ye
gezi parkı
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ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, i̇smail saymaz, gezi parkı, halk tv, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, i̇smail saymaz, gezi parkı, halk tv, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından bir karar da gazeteci İsmail Saymaz için çıktı. Halk TV’nin duyurusuna göre, Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın gerekçesi ise Gezi Parkı davası kapsamında olduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Halk TV, gazeteci İsmail Saymaz’ın da gözaltına alınacağını duyurdu.