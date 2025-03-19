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Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından bir karar da gazeteci İsmail Saymaz için çıktı. Halk TV’nin duyurusuna göre... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Halk TV, gazeteci İsmail Saymaz’ın da gözaltına alınacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamogluna-yonelik-operasyon-gozalti-karari-verildi-evi-araniyor-1094639644.html
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ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, i̇smail saymaz, gezi parkı, halk tv, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, i̇smail saymaz, gezi parkı, halk tv, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi

08:11 19.03.2025
© İHAİsmail Saymaz
İsmail Saymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© İHA
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Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından bir karar da gazeteci İsmail Saymaz için çıktı. Halk TV’nin duyurusuna göre, Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın gerekçesi ise Gezi Parkı davası kapsamında olduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Halk TV, gazeteci İsmail Saymaz’ın da gözaltına alınacağını duyurdu.
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