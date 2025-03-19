Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından bir karar da gazeteci İsmail Saymaz için çıktı. Halk TV’nin duyurusuna göre... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi

© İHA İsmail Saymaz © İHA

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından bir karar da gazeteci İsmail Saymaz için çıktı. Halk TV’nin duyurusuna göre, Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın gerekçesi ise Gezi Parkı davası kapsamında olduğu belirtildi.