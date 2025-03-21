https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/gazeteci-ismail-saymaz-icin-ev-hapsi-talep-edildi--1094726202.html
Gazeteci İsmail Saymaz için ev hapsi talep edildi
Gazeteci İsmail Saymaz için ev hapsi talep edildi
Sputnik Türkiye
Gazeteci İsmail Saymaz'a Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcının ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T12:44+0300
2025-03-21T12:44+0300
2025-03-21T13:46+0300
türki̇ye
i̇smail saymaz
çağlayan adliyesi
ev hapsi
sulh ceza hakimliği
gezi parkı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091352735_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_31aa86e2b7e8cdcd5fc7017af81aec0a.jpg
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Saymaz’ın, Gezi davası sanıklarıyla yoğun irtibat kurduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı bilgi paylaşarak halkı emniyet güçlerine karşı kışkırttığı öne sürüldü.Ev hapsi talebiyle hakimlik önündeİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan Saymaz, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Saymaz için, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ankara-valiligi-duyurdu-5-gun-eylem-ve-gosteri-yasak-1094725948.html
türki̇ye
çağlayan adliyesi
gezi parkı
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i̇smail saymaz, çağlayan adliyesi, ev hapsi, sulh ceza hakimliği, gezi parkı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇smail saymaz, çağlayan adliyesi, ev hapsi, sulh ceza hakimliği, gezi parkı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
Gazeteci İsmail Saymaz için ev hapsi talep edildi
12:44 21.03.2025 (güncellendi: 13:46 21.03.2025)
Gazeteci İsmail Saymaz'a Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcının ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Saymaz’ın, Gezi davası sanıklarıyla yoğun irtibat kurduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı bilgi paylaşarak halkı emniyet güçlerine karşı kışkırttığı öne sürüldü.
Ev hapsi talebiyle hakimlik önünde
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan Saymaz, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne
sevk edildi. Saymaz için, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri
uygulanması talep edildi.