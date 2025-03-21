https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ankara-valiligi-duyurdu-5-gun-eylem-ve-gosteri-yasak-1094725948.html
Ankara Valiliği duyurdu: 5 gün eylem ve gösteri yasak
Ankara Valiliği duyurdu: 5 gün eylem ve gösteri yasak
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği sosyal medya üzerinden "5 gün eylem ve gösteri yasak" açıklamasında bulundu. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T12:28+0300
2025-03-21T12:28+0300
2025-03-21T12:35+0300
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Ankara ve İzmir’de basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı. Her iki kentteki yasak kararları, 25 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak.5 gün boyunca eylem ve gösteri yasağıAnkara Valiliği, kararını sosyal medya hesabından duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/izmir-valiligi-duyurdu-5-gun-boyunca-gosteri-yasagi-1094724642.html
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Ankara Valiliği duyurdu: 5 gün eylem ve gösteri yasak
12:28 21.03.2025 (güncellendi: 12:35 21.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Valiliği sosyal medya üzerinden "5 gün eylem ve gösteri yasak" açıklamasında bulundu.
Ankara ve İzmir’de basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı. Her iki kentteki yasak kararları, 25 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak.
5 gün boyunca eylem ve gösteri yasağı
Ankara Valiliği, kararını sosyal medya hesabından duyurdu: