https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ankara-valiligi-duyurdu-5-gun-eylem-ve-gosteri-yasak-1094725948.html

Ankara Valiliği duyurdu: 5 gün eylem ve gösteri yasak

Ankara Valiliği duyurdu: 5 gün eylem ve gösteri yasak

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği sosyal medya üzerinden "5 gün eylem ve gösteri yasak" açıklamasında bulundu. 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T12:28+0300

2025-03-21T12:28+0300

2025-03-21T12:35+0300

türki̇ye

ankara

gösteri

son dakika

ankara valiliği

haberler

i̇zmir

ekrem i̇mamoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044360591_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5ee646214607af2e96b171f89550e6f7.jpg

Ankara ve İzmir’de basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı. Her iki kentteki yasak kararları, 25 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak.5 gün boyunca eylem ve gösteri yasağıAnkara Valiliği, kararını sosyal medya hesabından duyurdu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/izmir-valiligi-duyurdu-5-gun-boyunca-gosteri-yasagi-1094724642.html

türki̇ye

ankara

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara valiliği