https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/galatasarayin-yildiz-ismi-osimhen-milli-takimda-costu-ilk-yarida-iki-gol-birden-atti-1094751370.html

Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen milli takımda coştu: İlk yarıda iki gol birden attı

Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen milli takımda coştu: İlk yarıda iki gol birden attı

Sputnik Türkiye

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 5. haftasında Ruanda, Nijerya'yı ağırladı ve Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ilk yarıda attığı iki golle takımını öne... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T20:58+0300

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Nijerya, Ruanda karşısında Osimhen'in performansıyla maça hızlı bir başlangıç yaparak 2-0 öne geçti.Dünya Kupası Afrika Elemeleri 5. haftasında Ruanda, Nijerya'yı kendi sahasında ağırlarken Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, ilk yarıda attığı iki golle takımını öne geçirdi. Maçın 11. dakikasında Nijerya, sol taraftan kazandığı serbest vuruşla ilk golü buldu. İçeriye gelen ortada arka direkte iyi bir pozisyon alan Osimhen, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. İlk yarının bitmesine dakikalar kala Nijerya, savunma arkasına atılan bir topla ikinci golü buldu. Osimhen, hızlı bir koşuyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve soğukkanlı bir şutla takımını 2-0 öne geçirdi.

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