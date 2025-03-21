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Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen milli takımda coştu: İlk yarıda iki gol birden attı
Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen milli takımda coştu: İlk yarıda iki gol birden attı
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası Afrika Elemeleri 5. haftasında Ruanda, Nijerya'yı ağırladı ve Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ilk yarıda attığı iki golle takımını öne... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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Nijerya, Ruanda karşısında Osimhen'in performansıyla maça hızlı bir başlangıç yaparak 2-0 öne geçti.Dünya Kupası Afrika Elemeleri 5. haftasında Ruanda, Nijerya'yı kendi sahasında ağırlarken Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, ilk yarıda attığı iki golle takımını öne geçirdi. Maçın 11. dakikasında Nijerya, sol taraftan kazandığı serbest vuruşla ilk golü buldu. İçeriye gelen ortada arka direkte iyi bir pozisyon alan Osimhen, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. İlk yarının bitmesine dakikalar kala Nijerya, savunma arkasına atılan bir topla ikinci golü buldu. Osimhen, hızlı bir koşuyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve soğukkanlı bir şutla takımını 2-0 öne geçirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/galatasaray-osimhen-transferi-icin-sponsoru-buldu-5-yilda-50-milyon-euro-kazanc-1094630038.html
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nijerya, osimhen, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, nijerya milli futbol takımı, ruanda, afrika, afrika birliği
nijerya, osimhen, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, nijerya milli futbol takımı, ruanda, afrika, afrika birliği

Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen milli takımda coştu: İlk yarıda iki gol birden attı

20:58 21.03.2025
© AA / Oğuz YeterVictor Osimhen galibiyet sevincini taraftarlar ile paylaştı.
Victor Osimhen galibiyet sevincini taraftarlar ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA / Oğuz Yeter
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Dünya Kupası Afrika Elemeleri 5. haftasında Ruanda, Nijerya'yı ağırladı ve Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ilk yarıda attığı iki golle takımını öne geçirdi. Osimhen, 11. dakikada serbest vuruştan gelen ortada arka direkte topu ağlarla bulurken, ilk yarının bitimine dakikalar kala savunma arkasına atılan topla ikinci golünü kaydetti.
Nijerya, Ruanda karşısında Osimhen'in performansıyla maça hızlı bir başlangıç yaparak 2-0 öne geçti.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri 5. haftasında Ruanda, Nijerya'yı kendi sahasında ağırlarken Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, ilk yarıda attığı iki golle takımını öne geçirdi. Maçın 11. dakikasında Nijerya, sol taraftan kazandığı serbest vuruşla ilk golü buldu. İçeriye gelen ortada arka direkte iyi bir pozisyon alan Osimhen, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.
İlk yarının bitmesine dakikalar kala Nijerya, savunma arkasına atılan bir topla ikinci golü buldu. Osimhen, hızlı bir koşuyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve soğukkanlı bir şutla takımını 2-0 öne geçirdi.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
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