https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/galatasarayin-yildiz-ismi-osimhen-milli-takimda-costu-ilk-yarida-iki-gol-birden-atti-1094751370.html
Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen milli takımda coştu: İlk yarıda iki gol birden attı
Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen milli takımda coştu: İlk yarıda iki gol birden attı
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası Afrika Elemeleri 5. haftasında Ruanda, Nijerya'yı ağırladı ve Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ilk yarıda attığı iki golle takımını öne... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T20:58+0300
2025-03-21T20:58+0300
2025-03-21T20:58+0300
spor
nijerya
osimhen
galatasaray
futbol
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
nijerya milli futbol takımı
ruanda
afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090158680_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_64c97f0c2dc39060c557d0effabead7a.jpg
Nijerya, Ruanda karşısında Osimhen'in performansıyla maça hızlı bir başlangıç yaparak 2-0 öne geçti.Dünya Kupası Afrika Elemeleri 5. haftasında Ruanda, Nijerya'yı kendi sahasında ağırlarken Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, ilk yarıda attığı iki golle takımını öne geçirdi. Maçın 11. dakikasında Nijerya, sol taraftan kazandığı serbest vuruşla ilk golü buldu. İçeriye gelen ortada arka direkte iyi bir pozisyon alan Osimhen, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. İlk yarının bitmesine dakikalar kala Nijerya, savunma arkasına atılan bir topla ikinci golü buldu. Osimhen, hızlı bir koşuyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve soğukkanlı bir şutla takımını 2-0 öne geçirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/galatasaray-osimhen-transferi-icin-sponsoru-buldu-5-yilda-50-milyon-euro-kazanc-1094630038.html
nijerya
ruanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090158680_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_4732eac7112d0ed610ddf645166d301e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nijerya, osimhen, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, nijerya milli futbol takımı, ruanda, afrika, afrika birliği
nijerya, osimhen, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, nijerya milli futbol takımı, ruanda, afrika, afrika birliği
Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen milli takımda coştu: İlk yarıda iki gol birden attı
Dünya Kupası Afrika Elemeleri 5. haftasında Ruanda, Nijerya'yı ağırladı ve Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ilk yarıda attığı iki golle takımını öne geçirdi. Osimhen, 11. dakikada serbest vuruştan gelen ortada arka direkte topu ağlarla bulurken, ilk yarının bitimine dakikalar kala savunma arkasına atılan topla ikinci golünü kaydetti.
Nijerya, Ruanda karşısında Osimhen'in performansıyla maça hızlı bir başlangıç yaparak 2-0 öne geçti.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri 5. haftasında Ruanda, Nijerya'yı kendi sahasında ağırlarken Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, ilk yarıda attığı iki golle takımını öne geçirdi. Maçın 11. dakikasında Nijerya, sol taraftan kazandığı serbest vuruşla ilk golü buldu. İçeriye gelen ortada arka direkte iyi bir pozisyon alan Osimhen, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.
İlk yarının bitmesine dakikalar kala Nijerya, savunma arkasına atılan bir topla ikinci golü buldu. Osimhen, hızlı bir koşuyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve soğukkanlı bir şutla takımını 2-0 öne geçirdi.