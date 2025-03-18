https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/galatasaray-osimhen-transferi-icin-sponsoru-buldu-5-yilda-50-milyon-euro-kazanc-1094630038.html

Galatasaray, Osimhen transferi için sponsoru buldu: 5 yılda 50 milyon euro kazanç

Galatasaray, Osimhen transferi için sponsoru buldu: 5 yılda 50 milyon euro kazanç

Sputnik Türkiye

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasında düşündüğü Victor Osimhen transferi için sponsorluk arayışlarını sürdürüyor. Gazeteci İbrahim Seten, bu... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T19:46+0300

2025-03-18T19:46+0300

2025-03-18T19:46+0300

spor

galatasaray

osimhen

victor james osimhen

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

transfer

sponsor

sponsorluk

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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için sponsorluk görüşmelerinde bir operatör firmasıyla anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde olan sarı-kırmızılı kulüpte Nijeryalı forvet Osimhen’in bonservisi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci İbrahim Seten, internet programında yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın Osimhen transferini finanse etmek için anlaşmaya varmayı planladığı sponsorluk anlaşmasının Turkcell'le yapılacağına dair bir iddiada bulundu.Gazeteci Seten, Galatasaray'la telefon operatörü şirket arasındaki dev sponsorluk anlaşmasının 5 yıl süreceğini ve sponsorluk anlaşmasından Galatasaray’ın kasasına yıllık 10 milyon eurodan toplamda 50 milyon euro gireceğini iddia etti. Gelirin Osimhen’in 90 milyon euroyu aşması beklenen maliyetinin büyük bir kısmını karşılamaya yardımcı olacağını öne sürdü.

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