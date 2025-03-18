https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/galatasaray-osimhen-transferi-icin-sponsoru-buldu-5-yilda-50-milyon-euro-kazanc-1094630038.html
Galatasaray, Osimhen transferi için sponsoru buldu: 5 yılda 50 milyon euro kazanç
Galatasaray, Osimhen transferi için sponsoru buldu: 5 yılda 50 milyon euro kazanç
Sputnik Türkiye
Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasında düşündüğü Victor Osimhen transferi için sponsorluk arayışlarını sürdürüyor. Gazeteci İbrahim Seten, bu... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T19:46+0300
2025-03-18T19:46+0300
2025-03-18T19:46+0300
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victor james osimhen
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
transfer
sponsor
sponsorluk
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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için sponsorluk görüşmelerinde bir operatör firmasıyla anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde olan sarı-kırmızılı kulüpte Nijeryalı forvet Osimhen’in bonservisi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci İbrahim Seten, internet programında yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın Osimhen transferini finanse etmek için anlaşmaya varmayı planladığı sponsorluk anlaşmasının Turkcell'le yapılacağına dair bir iddiada bulundu.Gazeteci Seten, Galatasaray'la telefon operatörü şirket arasındaki dev sponsorluk anlaşmasının 5 yıl süreceğini ve sponsorluk anlaşmasından Galatasaray’ın kasasına yıllık 10 milyon eurodan toplamda 50 milyon euro gireceğini iddia etti. Gelirin Osimhen’in 90 milyon euroyu aşması beklenen maliyetinin büyük bir kısmını karşılamaya yardımcı olacağını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/galatasaray-antalyasporu-4-0-yendi-osimhen-ilk-kez-hat-trick-yapti-1094531135.html
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galatasaray, osimhen, victor james osimhen, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, transfer, sponsor, sponsorluk, medya sponsorluğu, sponsorlar
galatasaray, osimhen, victor james osimhen, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, transfer, sponsor, sponsorluk, medya sponsorluğu, sponsorlar
Galatasaray, Osimhen transferi için sponsoru buldu: 5 yılda 50 milyon euro kazanç
Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasında düşündüğü Victor Osimhen transferi için sponsorluk arayışlarını sürdürüyor. Gazeteci İbrahim Seten, bu sponsorluk anlaşmasının Galatasaray'a 5 yıl için 50 milyon Euro kazandırması beklenen Turkcell'le yapılacağını iddia etti.
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için sponsorluk görüşmelerinde bir operatör firmasıyla anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde olan sarı-kırmızılı kulüpte Nijeryalı forvet Osimhen’in bonservisi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci İbrahim Seten, internet programında yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın Osimhen transferini finanse etmek için anlaşmaya varmayı planladığı sponsorluk anlaşmasının Turkcell'le yapılacağına dair bir iddiada bulundu.
Gazeteci Seten, Galatasaray'la telefon operatörü şirket arasındaki dev sponsorluk anlaşmasının 5 yıl süreceğini ve sponsorluk anlaşmasından Galatasaray’ın kasasına yıllık 10 milyon eurodan toplamda 50 milyon euro gireceğini iddia etti. Gelirin Osimhen’in 90 milyon euroyu aşması beklenen maliyetinin büyük bir kısmını karşılamaya yardımcı olacağını öne sürdü.