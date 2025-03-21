https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/erdogan-21-marti-baharin-ve-kardesligin-bayrami-ilan-etmeye-var-misiniz-1094738707.html

Erdoğan: 'CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır'

Erdoğan: 'CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı kapsamında nevruz ateşini yaktı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

nevruz

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5. kol

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz kutlaması etkinliğinde hitap ederek ""Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım" dedi. Ramazan Bayramı öncesinde Gazze'ye yardımların artırıldığını vurgulayan Erdoğan "Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklar" dedi. "Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olmasını teklif edeceğiz" diyen Erdoğan "Nevruz belli bir etnik grubun değil, Alevi'si, Sünni'siyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır" ifadelerini kullandı. 'Rabbim bizi beşinci kol faaliyetlerinden korusun'Erdoğan, İBB merkezli soruşturmalara da değinerek "CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır" dedi. Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü beladan, sıkıntıdan, 5. kol faaliyetlerinden korusun" ifadeleriyle sözlerine son verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca organize edilen programa katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Nevruz geleneği olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan yumurta tokuşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongre merkezinin dışına kurulan etkinlik alanında meşaleyle nevruz ateşini yaktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/cumhurbaskani-erdogan-15-temmuz-gibi-nice-badirelerin-ustesinden-sizlerle-birlikte-geldik-1094666833.html

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nevruz, 21 mart dünya nevruz günü, nevruz bayramı, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, beşinci kol, 5. kol