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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği yemekte yaptığı konuşmada... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T20:21+0300
2025-03-19T20:40+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle iftar yemeğinde gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bizleri bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Buradan vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen çiftçi kardeşlerimize selamlar gönderiyorum. Çiftçi kardeşlerimize en sancılı dönemlerde, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik. O karanlık gece de darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.Çiftçilere 135 milyar lira verilecekÇiftçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takip edilen seviyeye beraber getirdik. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsım ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz. 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Tarıma ve çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri verme gayretindeyiz. Verimli kaliteli üretimin artması için 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025'de 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9 Avrupa'da 3. sıradayız. Üretimdeki başarılarla birlikte tarım orman sektörümüz Türkiye ortalaması üzerinde büyüme gerçekleştirdi'' açıklamasında bulundu.'Türkiye, Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sırada'Muhalefetin 'Tarım bitti' sözlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, i̇ftar, iftar yemeği, çiftçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik

20:21 19.03.2025 (güncellendi: 20:40 19.03.2025)
© AA / TCCB / Mustafa ÖztartanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlediği Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlediği Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA / TCCB / Mustafa Öztartan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği yemekte yaptığı konuşmada, çiftçilerin demokrasiye ve milli iradeye verdiği desteğe vurgu yaparak, özellikle 15 Temmuz’daki direnişteki rolünü unutmadıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle iftar yemeğinde gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bizleri bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Buradan vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen çiftçi kardeşlerimize selamlar gönderiyorum. Çiftçi kardeşlerimize en sancılı dönemlerde, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik. O karanlık gece de darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Çiftçilere 135 milyar lira verilecek

Çiftçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takip edilen seviyeye beraber getirdik. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsım ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz. 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Tarıma ve çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri verme gayretindeyiz. Verimli kaliteli üretimin artması için 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025'de 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9 Avrupa'da 3. sıradayız. Üretimdeki başarılarla birlikte tarım orman sektörümüz Türkiye ortalaması üzerinde büyüme gerçekleştirdi'' açıklamasında bulundu.

'Türkiye, Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sırada'

Muhalefetin 'Tarım bitti' sözlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Tarım bitti iftirası atılan Türkiye, tarım hasılasında bugün Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır. 2002'de ülke olarak 1 yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz. 186 ülkeye 2 bin 252 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Tohumculukta 104 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İdrakleri kapanmamış olanlar için bu rakamlar kafidir. Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup hükümetlerimizi ve sektörü karalamaya devam ederler. Muhalefetin perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır. Amacımız vatandaşımızın kaliteli ürüne ulaşmasıdır. Bakanlığımız ürünleri vatandaşlara taklitle sunanlara karşı denetim seferberliği başlattı. Taklit yapılan sağlıksız ürünler anlık olarak yayınlanıyor. Fahiş fiyatla mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor. Ramazan öncesinde bir dizi tedbir aldık. Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili incelemeler başlattı. İnşallah Ramazan ayından sonra da mücadelemiz sürecek.
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