https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/cumhurbaskani-erdogan-15-temmuz-gibi-nice-badirelerin-ustesinden-sizlerle-birlikte-geldik-1094666833.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği yemekte yaptığı konuşmada... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T20:21+0300

2025-03-19T20:21+0300

2025-03-19T20:40+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

recep tayyip erdoğan külliyesi

i̇ftar

iftar yemeği

çiftçi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerle iftar yemeğinde gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bizleri bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Buradan vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen çiftçi kardeşlerimize selamlar gönderiyorum. Çiftçi kardeşlerimize en sancılı dönemlerde, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik. O karanlık gece de darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.Çiftçilere 135 milyar lira verilecekÇiftçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takip edilen seviyeye beraber getirdik. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsım ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz. 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Tarıma ve çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri verme gayretindeyiz. Verimli kaliteli üretimin artması için 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025'de 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9 Avrupa'da 3. sıradayız. Üretimdeki başarılarla birlikte tarım orman sektörümüz Türkiye ortalaması üzerinde büyüme gerçekleştirdi'' açıklamasında bulundu.'Türkiye, Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sırada'Muhalefetin 'Tarım bitti' sözlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiye-hedefine-emin-adimlarla-ilerliyoruz-1094629732.html

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recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, i̇ftar, iftar yemeği, çiftçi