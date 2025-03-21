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Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. 120 sayfalık ifade veren İmamoğlu, suçlamaları kabul etmeyerek... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T21:53+0300
2025-03-21T21:53+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye
ifade
mahkeme
savcılık
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabahı başlatılan bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Operasyon, "Medya A.Ş. ihaleleri, kent uzlaşısı ve terör soruşturması" çerçevesinde gerçekleştirildi ve İmamoğlu ile birlikte 100'den fazla kişi gözaltına alındı. İmamoğlu, gözaltı sürecinde 120 sayfalık bir ifade verdi.Habertürk'ün haberine göre; Ekrem İmamoğlu, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddetti. İBB Başkanı İmamoğlu "Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok" ifadelerini kullandı. İlk soru olarak kendisine "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İmamoğlu, bu soruya "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" yanıtını verdi.İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ve sonuçlarıyla ilgili sorular yöneltildi. İmamoğlu, bu sorulara yanıt olarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır" dedi.Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafları gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, soruların içeriğini anladığını belirterek, "Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, "Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım" diyerek, süreci siyasi bir baskı olarak nitelendirdi.İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun iradesiyle seçildiğini hatırlatarak, "İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum" dedi. İmamoğlu, soruların devamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ayrıntılı yanıtlar vereceğini, ancak gerekli gördüğü sorulara da cevap vereceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglundan-ibb-calisanlarina-mesaj-milletimiz-icin-mucadelem-devam-edecek-1094751229.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, ifade, mahkeme, savcılık
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, ifade, mahkeme, savcılık

Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı

21:53 21.03.2025
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. 120 sayfalık ifade veren İmamoğlu, suçlamaları kabul etmeyerek soruşturmayı "siyasi müdahale" olarak nitelendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabahı başlatılan bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Operasyon, "Medya A.Ş. ihaleleri, kent uzlaşısı ve terör soruşturması" çerçevesinde gerçekleştirildi ve İmamoğlu ile birlikte 100'den fazla kişi gözaltına alındı. İmamoğlu, gözaltı sürecinde 120 sayfalık bir ifade verdi.
Habertürk'ün haberine göre; Ekrem İmamoğlu, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddetti. İBB Başkanı İmamoğlu "Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok" ifadelerini kullandı. İlk soru olarak kendisine "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İmamoğlu, bu soruya "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" yanıtını verdi.
İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ve sonuçlarıyla ilgili sorular yöneltildi. İmamoğlu, bu sorulara yanıt olarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır" dedi.
Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafları gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, soruların içeriğini anladığını belirterek, "Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, "Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım" diyerek, süreci siyasi bir baskı olarak nitelendirdi.
İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun iradesiyle seçildiğini hatırlatarak, "İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum" dedi. İmamoğlu, soruların devamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ayrıntılı yanıtlar vereceğini, ancak gerekli gördüğü sorulara da cevap vereceğini belirtti.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecek'
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