https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasinin-ardindan-baba-hasan-imamoglundan-dikkat-ceken-aciklama-1094724996.html

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Baba Hasan İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Baba Hasan İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Baba Hasan İmamoğlu, "Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok," diyerek sürece tepki gösterdi... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T12:04+0300

2025-03-21T12:04+0300

2025-03-21T12:05+0300

poli̇ti̇ka

mehmet cengiz

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

sözcü

ekrem i̇mamoğlu

baba

açıklama

açıklama

açıklama

açıklama

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19 Mart sabahı gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemleri sürerken, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşarak aile şirketlerinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. “Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok,” diyen baba İmamoğlu, süreçle ilgili endişe taşımadıklarını ifade etti.'Tarladan geldik, eker biçer yeriz'Hasan İmamoğlu, “Biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günler de geçer,” diyerek yaşanan gelişmelere karşı dirayetli duruşunu ortaya koydu. Ailenin geçmişine atıfta bulunan İmamoğlu, mütevazı yaşam tarzlarının değişmediğini söyledi.Mehmet Cengiz açıklaması: 'Artık aramazdı'İş dünyasından tanıdığı Mehmet Cengiz ile ilgili soruya da yanıt veren Hasan İmamoğlu, "Eskiden samimi arkadaşımdı. Ticari hayata aşağı yukarı aynı dönemde girdik ama artık aramazdı,” dedi. “Allah ona ‘Yürü kulum’ dedi ama benim öyle büyük işlerle işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla çıktım,” diye konuştu.

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