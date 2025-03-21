https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasinin-ardindan-baba-hasan-imamoglundan-dikkat-ceken-aciklama-1094724996.html
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Baba Hasan İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Baba Hasan İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Baba Hasan İmamoğlu, "Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok," diyerek sürece tepki gösterdi... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T12:04+0300
2025-03-21T12:04+0300
2025-03-21T12:05+0300
poli̇ti̇ka
mehmet cengiz
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
sözcü
ekrem i̇mamoğlu
baba
açıklama
açıklama
açıklama
açıklama
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19 Mart sabahı gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemleri sürerken, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşarak aile şirketlerinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. “Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok,” diyen baba İmamoğlu, süreçle ilgili endişe taşımadıklarını ifade etti.'Tarladan geldik, eker biçer yeriz'Hasan İmamoğlu, “Biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günler de geçer,” diyerek yaşanan gelişmelere karşı dirayetli duruşunu ortaya koydu. Ailenin geçmişine atıfta bulunan İmamoğlu, mütevazı yaşam tarzlarının değişmediğini söyledi.Mehmet Cengiz açıklaması: 'Artık aramazdı'İş dünyasından tanıdığı Mehmet Cengiz ile ilgili soruya da yanıt veren Hasan İmamoğlu, "Eskiden samimi arkadaşımdı. Ticari hayata aşağı yukarı aynı dönemde girdik ama artık aramazdı,” dedi. “Allah ona ‘Yürü kulum’ dedi ama benim öyle büyük işlerle işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla çıktım,” diye konuştu.
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mehmet cengiz, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), sözcü, ekrem i̇mamoğlu, baba, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama, gözaltı, gözaltı kararı
mehmet cengiz, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), sözcü, ekrem i̇mamoğlu, baba, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama, gözaltı, gözaltı kararı
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Baba Hasan İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
12:04 21.03.2025 (güncellendi: 12:05 21.03.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Baba Hasan İmamoğlu, "Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok," diyerek sürece tepki gösterdi. Tarladan geldiklerini belirten İmamoğlu, "Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok," ifadelerini kullandı.
19 Mart sabahı gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemleri sürerken, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşarak aile şirketlerinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. “Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok,” diyen baba İmamoğlu, süreçle ilgili endişe taşımadıklarını ifade etti.
'Tarladan geldik, eker biçer yeriz'
Hasan İmamoğlu, “Biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günler de geçer,” diyerek yaşanan gelişmelere karşı dirayetli duruşunu ortaya koydu. Ailenin geçmişine atıfta bulunan İmamoğlu, mütevazı yaşam tarzlarının değişmediğini söyledi.
Mehmet Cengiz açıklaması: 'Artık aramazdı'
İş dünyasından tanıdığı Mehmet Cengiz ile ilgili soruya da yanıt veren Hasan İmamoğlu, "Eskiden samimi arkadaşımdı. Ticari hayata aşağı yukarı aynı dönemde girdik ama artık aramazdı,” dedi. “Allah ona ‘Yürü kulum’ dedi ama benim öyle büyük işlerle işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla çıktım,” diye konuştu.