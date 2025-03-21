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Bakan Kurum, 'hesap sorulacak' diyerek konuştu: 'Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar'
Bakan Kurum, 'hesap sorulacak' diyerek konuştu: 'Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına atıfta bulunarak, "Bunlar deprem bölgesinde... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?" dedi.'Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır'Bakan Kurum, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.Sokağa çıkma çağrısında bulunanlara hesap sorulacağını dile getiren Kurum, "Ben söyleyeyim insanları sokağa çağıran kimse hesabını da günü geldiğinde o verecek. Bakın şayet Özgür Özel gerçekten sorumluluk sahibi ise önce başını ellerinin arasına alacak, panik halindeki sorumsuz açıklamalarına son verecek, demokratik siyasetin sorumluluğuyla konuşan tüm iddialara cevap bulacak ve aziz milletimizi aydınlatacak. Sonra da milletin karşısına çıkacak ve yalanları değil hakikatleri konuşacak. Aksi halde konuştuğu her şey tarih önünde de siyaset sahasında da milletimiz nezdinde de boştur, yalandır, saçmalıktır" dedi.'Bu ülkenin ana muhalefeti ne yapıyor, bir yaraya merhem oluyor mu?'Ana muhalefet partisinin yapılan hizmetlere tahammülünün olmadığını dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, adıyaman, murat kurum, özgür özel, türkiye, ak parti
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, adıyaman, murat kurum, özgür özel, türkiye, ak parti

Bakan Kurum, 'hesap sorulacak' diyerek konuştu: 'Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar'

20:04 21.03.2025
© AA / Fatih KurtÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA / Fatih Kurt
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına atıfta bulunarak, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar" açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?" dedi.

'Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır'

Bakan Kurum, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.
Sokağa çıkma çağrısında bulunanlara hesap sorulacağını dile getiren Kurum, "Ben söyleyeyim insanları sokağa çağıran kimse hesabını da günü geldiğinde o verecek. Bakın şayet Özgür Özel gerçekten sorumluluk sahibi ise önce başını ellerinin arasına alacak, panik halindeki sorumsuz açıklamalarına son verecek, demokratik siyasetin sorumluluğuyla konuşan tüm iddialara cevap bulacak ve aziz milletimizi aydınlatacak. Sonra da milletin karşısına çıkacak ve yalanları değil hakikatleri konuşacak. Aksi halde konuştuğu her şey tarih önünde de siyaset sahasında da milletimiz nezdinde de boştur, yalandır, saçmalıktır" dedi.

'Bu ülkenin ana muhalefeti ne yapıyor, bir yaraya merhem oluyor mu?'

Ana muhalefet partisinin yapılan hizmetlere tahammülünün olmadığını dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:
AK Parti bir millete ve vatana vefa hareketidir. Bugün sizler de AK Parti'nin neferleri olarak deprem bölgesinde vefanın temsilcilerisiniz. Peki sizler burada milletimizin yarınları için alın teri dökerken adeta yeniden bir doğruluş destanı yazarken bu ülkenin ana muhalefeti ne yapıyor, bir yaraya merhem oluyor mu? Olmuyor. Bir şehirde çivi çakıp bir eser üretiyorlar mı? Emin olun üretmiyorlar. Bir hizmete, yapılan bir esere omuz veriyorlar mı? Onu da vermiyorlar. Cevabı o kadar açık ve net ki hiçbir işe, hiçbir projeye katkı vermiyorlar. Biz bunların hizmete kabiliyetleri olmadığını biliyorduk ama tahammüllerinin de olmadığını yeni öğrendik. Bunlar lafa geldi mi mangalda kül bırakmazlar ama hadi hizmetin yok bari gel burada çalışan işçileri, emekçileri takdir et desek dut yemiş bülbüle dönerler.
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