https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bakan-kurum-hesap-sorulacak-diyerek-konustu-turkiyenin-sokaklarini-karistirmak-istiyorlar-1094750215.html

Bakan Kurum, 'hesap sorulacak' diyerek konuştu: 'Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar'

Bakan Kurum, 'hesap sorulacak' diyerek konuştu: 'Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına atıfta bulunarak, "Bunlar deprem bölgesinde... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T20:04+0300

2025-03-21T20:04+0300

2025-03-21T20:04+0300

poli̇ti̇ka

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?" dedi.'Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır'Bakan Kurum, "Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.Sokağa çıkma çağrısında bulunanlara hesap sorulacağını dile getiren Kurum, "Ben söyleyeyim insanları sokağa çağıran kimse hesabını da günü geldiğinde o verecek. Bakın şayet Özgür Özel gerçekten sorumluluk sahibi ise önce başını ellerinin arasına alacak, panik halindeki sorumsuz açıklamalarına son verecek, demokratik siyasetin sorumluluğuyla konuşan tüm iddialara cevap bulacak ve aziz milletimizi aydınlatacak. Sonra da milletin karşısına çıkacak ve yalanları değil hakikatleri konuşacak. Aksi halde konuştuğu her şey tarih önünde de siyaset sahasında da milletimiz nezdinde de boştur, yalandır, saçmalıktır" dedi.'Bu ülkenin ana muhalefeti ne yapıyor, bir yaraya merhem oluyor mu?'Ana muhalefet partisinin yapılan hizmetlere tahammülünün olmadığını dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibbdeki-yolsuzluk-sorusturmasinda-murat-ongun-dahil-7-kisinin-banka-kasalarina-el-konuldu-1094749033.html

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, adıyaman, murat kurum, özgür özel, türkiye, ak parti