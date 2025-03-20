https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Sosyal medya hesabından paylaştı

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Sosyal medya hesabından paylaştı

Sputnik Türkiye

Hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T09:46+0300

2025-03-20T09:46+0300

2025-03-20T09:54+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

gözaltı

gözaltı kararı

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen terör bağlantısı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 ayrı soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alındı. Toplam 106 şüpheli bulunurken, gözaltına alınanların sayısı 87’ye ulaştı. İmamoğlu İnşaat şirketine de el konuldu.Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için."İmamoğlu'nun videolu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Kendinize güvenin. Bu aziz millete güvenin. Güzel günlere olan inancınızı hiç yitirmeyin. Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Hele hele o bir avuç insan, o asla duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, bebeklerimiz, yeni doğan bebeklerimiz için. O doğarken gözlerinden gördüğümüz ışığın sönmemesi için çalışıyoruz.Annelerimiz için çalışıyoruz. Bu eşitsiz, adaletsiz, bozuk düzeni değiştirmek için yola çıktık. Bir daha bu ülkede hiçbir siyasi otorite milletin iradesinin üstüne kayyumlarla çökmesin diye yola çıktık. Güçlü bir adalet sistemi kurmak için yola çıktık. Bundan hiç kuşkunuz olmasın."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-aciklama-el-yazisiyla-notu-paylasti-1094655078.html

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