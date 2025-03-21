https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/chpden-mhp-genel-baskani-bahceliye-yanit-milletin-sesini-duy-darbeye-karsi-dur-1094745029.html

CHP'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt: 'Milletin sesini duy, darbeye karşı dur'

CHP'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt: 'Milletin sesini duy, darbeye karşı dur'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajının ardından bu kez de CHP Bahçeli'ye yanıt verdi. Mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T17:30+0300

2025-03-21T17:30+0300

2025-03-21T17:32+0300

devlet bahçeli

özgür özel

chp

mhp

poli̇ti̇ka

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MHP'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik 'Yargıya saygı duy, partinde otur' ifadelerinin ardından bu kez de CHP'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'ye yanıt geldi. CHP'den paylaşılan mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" denildi. Özel'in bu sözleri, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Yargıya saygı duy, partinde otur" şeklindeki ifadeleri takip etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bahceliden-ozele-yargiya-saygi-duy-partinde-otur-1094737086.html

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devlet bahçeli, özgür özel, chp, mhp