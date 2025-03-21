CHP'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt: 'Milletin sesini duy, darbeye karşı dur'

Türkiye
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı
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SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
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YERİ VE ZAMANI
İstismar neden cezalandırılmıyor?
09:08
112 dk
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YAZI - YORUM
Gazete manşetlerinde İmamoğlu soruşturması
11:06
54 dk
HABERLER
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12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
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YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Bant daraltma uygulamasının iş dünyasına zararı: Günlük 5 milyon TL
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uluslararası Ceza Mahkemeleri işlevsiz mi kaldı?
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HABERLER
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EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
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Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
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HABERLER
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18:09
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SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
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İBB’nin devam eden metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi
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7 dk
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Barış Mutlu: ‘Kilit soru protestoların nereye evrileceği’
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11:00
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DÜNYA HABERİ
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'Gençler Özgür Özel'i dışarı çağırdı. Bir Özgür dışarı çıktı ama o başka Özgür'dü'
12:05
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90 SANİYE
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CHP'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt: 'Milletin sesini duy, darbeye karşı dur'
CHP'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt: 'Milletin sesini duy, darbeye karşı dur'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajının ardından bu kez de CHP Bahçeli'ye yanıt verdi. Mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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MHP'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik 'Yargıya saygı duy, partinde otur' ifadelerinin ardından bu kez de CHP'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'ye yanıt geldi. CHP'den paylaşılan mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" denildi. Özel'in bu sözleri, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Yargıya saygı duy, partinde otur" şeklindeki ifadeleri takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bahceliden-ozele-yargiya-saygi-duy-partinde-otur-1094737086.html
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devlet bahçeli, özgür özel, chp, mhp
devlet bahçeli, özgür özel, chp, mhp

CHP'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt: 'Milletin sesini duy, darbeye karşı dur'

17:30 21.03.2025 (güncellendi: 17:32 21.03.2025)
© AA / Akın ÇeliktaşCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA / Akın Çeliktaş
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajının ardından bu kez de CHP Bahçeli'ye yanıt verdi. Mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" denildi.
MHP'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik 'Yargıya saygı duy, partinde otur' ifadelerinin ardından bu kez de CHP'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'ye yanıt geldi. CHP'den paylaşılan mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" denildi.
Özel'in bu sözleri, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Yargıya saygı duy, partinde otur" şeklindeki ifadeleri takip etti.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
POLİTİKA
Bahçeli'den Özel'e: 'Yargıya saygı duy, partinde otur'
15:52
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