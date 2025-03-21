https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/chpden-mhp-genel-baskani-bahceliye-yanit-milletin-sesini-duy-darbeye-karsi-dur-1094745029.html
CHP'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt: 'Milletin sesini duy, darbeye karşı dur'
CHP'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt: 'Milletin sesini duy, darbeye karşı dur'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajının ardından bu kez de CHP Bahçeli'ye yanıt verdi. Mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T17:30+0300
2025-03-21T17:30+0300
2025-03-21T17:32+0300
devlet bahçeli
özgür özel
chp
mhp
poli̇ti̇ka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094494461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54adc9a63c3384819e40e42b41174ef3.jpg
MHP'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik 'Yargıya saygı duy, partinde otur' ifadelerinin ardından bu kez de CHP'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'ye yanıt geldi. CHP'den paylaşılan mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" denildi. Özel'in bu sözleri, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Yargıya saygı duy, partinde otur" şeklindeki ifadeleri takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bahceliden-ozele-yargiya-saygi-duy-partinde-otur-1094737086.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094494461_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_05fe4f65fab8939fdc946fe9c3e82c0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
devlet bahçeli, özgür özel, chp, mhp
devlet bahçeli, özgür özel, chp, mhp
CHP'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt: 'Milletin sesini duy, darbeye karşı dur'
17:30 21.03.2025 (güncellendi: 17:32 21.03.2025)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel'e yönelik mesajının ardından bu kez de CHP Bahçeli'ye yanıt verdi. Mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" denildi.
MHP'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik 'Yargıya saygı duy, partinde otur' ifadelerinin ardından bu kez de CHP'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'ye yanıt geldi. CHP'den paylaşılan mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" denildi.
Özel'in bu sözleri, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Yargıya saygı duy, partinde otur" şeklindeki ifadeleri takip etti.