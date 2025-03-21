https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/efkan-aladan-ozgur-ozele-tepki-siyasetin-seviyesini-dusurmeyi-yonteme-cevirmis-fitne-atesini-1094738085.html
Efkan Ala'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasetin seviyesini düşürmeyi yönteme çevirmiş, fitne ateşini yakıyor
Efkan Ala'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasetin seviyesini düşürmeyi yönteme çevirmiş, fitne ateşini yakıyor
Sputnik Türkiye
Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına sert tepki gösterdi. Ala, "Bu, siyaset değildir, olsa olsa ülkenin huzur ve... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T16:05+0300
2025-03-21T16:05+0300
2025-03-21T16:05+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan sosyal medya üzerinden sert tepki geldi. Ala, "Meşru siyaset kanalları ve milletimizin değerleriyle uyuşmazlıklarını daha fazla gizleyemeyen CHP'nin mevcut yönetimi, sokağı adres göstererek, kaosu kendi kirli siyasetleri için araç olarak kullanmak istemektedir. Bu, siyaset değildir, olsa olsa ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir fitne ateşi yakmaktır" ifadelerini kullandı.'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisindeki acziyetini ve partisinin içine düştüğü kaosu perdelemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atıp sistematik olarak seviyesiz bir dille saldırmayı alışkanlık haline getirdiğini' söyleyen Ala, "Partisinin içindeki koltuk mücadelelerinin, birbirlerini sırtından hançerlemelerin, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının oluşturduğu sorunları unutturmak için siyasetin seviyesini düşürmeyi bir yöntem olarak benimsemiştir" dedi. 'Demokrasimize kumpastan vazgeçmeli"Ala sözlerine "Siyasette tek bildikleri ve kullandıkları dil kavga, kaos, çatışma, huzursuzluk, darbe çağrısı olanlara hatırlatmak isteriz ki, ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye devam etti.
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efkan ala, özgür özel, chp, ak parti, ekrem i̇mamoğlu, i̇bb, gösteri
Efkan Ala'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasetin seviyesini düşürmeyi yönteme çevirmiş, fitne ateşini yakıyor
Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına sert tepki gösterdi. Ala, "Bu, siyaset değildir, olsa olsa ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir fitne ateşi yakmaktır" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan sosyal medya üzerinden sert tepki geldi. Ala, "Meşru siyaset kanalları ve milletimizin değerleriyle uyuşmazlıklarını daha fazla gizleyemeyen CHP'nin mevcut yönetimi, sokağı adres göstererek, kaosu kendi kirli siyasetleri için araç olarak kullanmak istemektedir. Bu, siyaset değildir, olsa olsa ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir fitne ateşi yakmaktır" ifadelerini kullandı.
'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisindeki acziyetini ve partisinin içine düştüğü kaosu perdelemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atıp sistematik olarak seviyesiz bir dille saldırmayı alışkanlık haline getirdiğini' söyleyen Ala, "Partisinin içindeki koltuk mücadelelerinin, birbirlerini sırtından hançerlemelerin, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının oluşturduğu sorunları unutturmak için siyasetin seviyesini düşürmeyi bir yöntem olarak benimsemiştir" dedi.
'Demokrasimize kumpastan vazgeçmeli"
Ala sözlerine "Siyasette tek bildikleri ve kullandıkları dil kavga, kaos, çatışma, huzursuzluk, darbe çağrısı olanlara hatırlatmak isteriz ki, ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye devam etti.