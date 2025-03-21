https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bahceliden-ozele-yargiya-saygi-duy-partinde-otur-1094737086.html
Bahçeli'den Özel'e: 'Yargıya saygı duy, partinde otur'
Bahçeli'den Özel'e: 'Yargıya saygı duy, partinde otur'
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MHP sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T15:52+0300
2025-03-21T15:52+0300
2025-03-21T17:03+0300
poli̇ti̇ka
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
son dakika
özgür özel
chp
ekrem i̇mamoğlu
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MHP, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajda MHP lideri Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Yargıya saygı duy, partinde otur." mesajı verildiği paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bakan-yerlikaya-6-polisin-yaralandigini-duyurmustu-sarachanedeki-protestoda-eylemciler-ibb-binasina-1094712024.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, son dakika, özgür özel, chp, ekrem i̇mamoğlu
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, son dakika, özgür özel, chp, ekrem i̇mamoğlu
Bahçeli'den Özel'e: 'Yargıya saygı duy, partinde otur'
15:52 21.03.2025 (güncellendi: 17:03 21.03.2025)
MHP sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." ifadeleri kullanıldı.
MHP, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Mesajda MHP lideri Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Yargıya saygı duy, partinde otur." mesajı verildiği paylaşıldı.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.