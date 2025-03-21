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Denizli’de 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: Hangi mahallelerde kesildi? Saat kaçta gelecek?
Denizli’de 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: Hangi mahallelerde kesildi? Saat kaçta gelecek?
Sputnik Türkiye
AYDEM, 22 Mart 2025 Cumartesi günü Denizli’nin 6 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte elektrik kesintisi detayları ve kesinti saatleri...
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Aydın, Muğla ve Denizli’de faaliyet gösteren enerji şirketi AYDEM, 22 Mart 2025 Cumartesi günü Denizli genelinde bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre kesintiler, mahalle bazında planlandı ve saat aralıkları belirlendi.Çivril’de i̇ki farklı saat aralığında kesintiBuldan’da dört mahalle etkilenecekMerkezefendi’de sabah saatlerinde kesintiAcıpayam’da geniş kapsamlı kesintiÇardak ve Çameli’de öğle saatlerinden i̇tibaren kesintiler başlayacakAYDEM'den uyarı: Önleminizi alınAYDEM, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, elektrik kesintisi süresince gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. Özellikle elektrikli cihazların prizden çekilmesi ve soğuk hava deposu ya da buzdolabı kullanan işletmelerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
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Denizli’de 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: Hangi mahallelerde kesildi? Saat kaçta gelecek?

11:17 21.03.2025
© AAelektrik kesintisi
elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 22 Mart 2025 Cumartesi günü Denizli’nin 6 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 22 Mart tarihli kesinti saatleri ve mahalleler.
Aydın, Muğla ve Denizli’de faaliyet gösteren enerji şirketi AYDEM, 22 Mart 2025 Cumartesi günü Denizli genelinde bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre kesintiler, mahalle bazında planlandı ve saat aralıkları belirlendi.

Çivril’de i̇ki farklı saat aralığında kesinti

09.00 – 12.00 saatleri arasında: Çivril İlçesi Çayır Mahallesi’nin bazı bölgeleri
13.00 – 15.00 saatleri arasında: Aşağı ve Saray Mahallelerinin bazı kısımları

Buldan’da dört mahalle etkilenecek

10.00 – 15.00 saatleri arasında: Buldan İlçesi Düzlalan, Çaybaşı ve Girne Mahallelerinin belirli bölümlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Merkezefendi’de sabah saatlerinde kesinti

09.00 – 12.00 saatleri arasında: Göveçlik Mahallesi’nin bazı sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Acıpayam’da geniş kapsamlı kesinti

09.00 – 14.00 saatleri arasında: Yukarı, Aşağı, Çamlık ve Alaattin Mahalleleri
12.00 – 17.00 saatleri arasında: Avşar, Karahüyük, Uçarı ve Çorum Mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Çardak ve Çameli’de öğle saatlerinden i̇tibaren kesintiler başlayacak

11.00 – 16.00 saatleri arasında: Çardak İlçesi Çaltı Mahallesi
Çameli’de ise:10.00 – 16.00 saatleri arasında: Korucuk Mahallesi
10.00 – 13.00 saatleri arasında: Alcı, Çiftlik, Hisar, Karaismailler, Sandalcık, Suçatı, Yolçatı, Gölcük ve Ericek Mahallelerinin bazı bölgeleri

AYDEM'den uyarı: Önleminizi alın

AYDEM, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, elektrik kesintisi süresince gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. Özellikle elektrikli cihazların prizden çekilmesi ve soğuk hava deposu ya da buzdolabı kullanan işletmelerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
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