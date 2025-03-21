https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/denizlide-6-ilcede-elektrik-kesintisi-yasanacak-hangi-mahallelerde-kesildi-saat-kacta-gelecek-1094722080.html

Denizli’de 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: Hangi mahallelerde kesildi? Saat kaçta gelecek?

Denizli’de 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: Hangi mahallelerde kesildi? Saat kaçta gelecek?

Sputnik Türkiye

AYDEM, 22 Mart 2025 Cumartesi günü Denizli’nin 6 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte elektrik kesintisi detayları ve kesinti saatleri...

2025-03-21T11:17+0300

2025-03-21T11:17+0300

2025-03-21T11:17+0300

türki̇ye

aydem

denizli

aydın

muğla

elektrik

elektrik kesintisi

elektrik hattı

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Aydın, Muğla ve Denizli’de faaliyet gösteren enerji şirketi AYDEM, 22 Mart 2025 Cumartesi günü Denizli genelinde bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre kesintiler, mahalle bazında planlandı ve saat aralıkları belirlendi.Çivril’de i̇ki farklı saat aralığında kesintiBuldan’da dört mahalle etkilenecekMerkezefendi’de sabah saatlerinde kesintiAcıpayam’da geniş kapsamlı kesintiÇardak ve Çameli’de öğle saatlerinden i̇tibaren kesintiler başlayacakAYDEM'den uyarı: Önleminizi alınAYDEM, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, elektrik kesintisi süresince gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. Özellikle elektrikli cihazların prizden çekilmesi ve soğuk hava deposu ya da buzdolabı kullanan işletmelerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/22-23-mart-2025-aol-sinav-giris-yerleri-aciklandi-iste-belge-alma-ekrani--1094720674.html

türki̇ye

denizli

aydın

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