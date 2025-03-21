https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/22-23-mart-2025-aol-sinav-giris-yerleri-aciklandi-iste-belge-alma-ekrani--1094720674.html

22-23 Mart 2025 AÖL sınav giriş yerleri açıklandı: İşte belge alma ekranı

22-23 Mart 2025 AÖL sınav giriş yerleri açıklandı: İşte belge alma ekranı

Sputnik Türkiye

22-23 Mart 2025 tarihlerinde AÖL 2. dönem, TUS ve STS sınavları yapılacak. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, 22-23 Mart 2025 tarihleri hafta sonu sınavlarla dolu geçecek. Milyonlarca öğrenci ve adayın katılacağı bu sınav maratonunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları, 2025-TUS 1. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı uygulanacak.AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? Oturum saatleri belli olduAÖL sınav yerleri ve giriş belgeleri 14 Mart 2025 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, https://aionet.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.Her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak.TUS ve STS sınavları aynı gün yapılacakÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS) da 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların, kimlik ve sınav giriş belgelerini eksiksiz şekilde yanında bulundurması gerekiyor.Kimlik sorunu yaşayan adaylar i̇çin nüfus müdürlükleri açık olacakT.C. kimlik kartını kaybeden, kimliğinde fotoğraf, soğuk damga veya kimlik numarası bulunmayan adaylar için, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 07.00-14.30 arasında sınav merkezlerindeki nüfus müdürlükleri açık olacak. Buradan Geçici Kimlik Belgesi temin eden adaylar sınava kabul edilecek.Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?Adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli eşliğinde https://ais.osym.gov.tr üzerinden sınav başvuru bilgilerini görüntüleyebilecek. Bilgiler doğrulandıktan sonra, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Bu belge dışında verilen hiçbir belge sınava girişte geçerli sayılmayacak.Adayların yanında neler bulunmalı?Sınava katılacak adayların yanında şu belgeleri bulundurması zorunludur:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/meb-ekys-sonuclari-aciklandi-mi-ne-zaman-aciklanacak-ekys-sonuclari-2025-sorgulama-ekrani-1094718381.html

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