https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/dem-parti-acikladi-imrali-ziyaretine-izin-verilmedi-1094732952.html
DEM Parti açıkladı: İmralı ziyaretine izin verilmedi
DEM Parti açıkladı: İmralı ziyaretine izin verilmedi
Sputnik Türkiye
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "beklentilerin aksine" İmralı heyetine izin verilmemesi üzerine Öcalan'ın mesajının bu seneki Nevruz'a gelmediği belirtildi.
2025-03-21T14:30+0300
2025-03-21T14:30+0300
2025-03-21T14:41+0300
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DEM Parti, İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine izin verilmediğini açıkladı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "beklentilerin aksine" İmralı heyetine izin verilmemesi üzerine Öcalan'ın mesajının bu seneki Nevruz'a gelmediği belirtildi. Açıklamada, bunun yerine PKK elebaşının son fotoğrafları ve sesinin sahne ekranına yansıtıldığına yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/chp-lideri-ozel-dem-parti-ziyaretinde-konustu-nevruzda-cekilen-halaylari-imamogluyla-dayanisma-1094703013.html
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dem parti, i̇mralı, abdullah öcalan, pkk
DEM Parti açıkladı: İmralı ziyaretine izin verilmedi
14:30 21.03.2025 (güncellendi: 14:41 21.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti, yaptığı açıklamada İmralı heyetinin ziyaretine izin verlmediğini ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Nevruz mesajının ulaşmadığını duyurdu.
DEM Parti, İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine izin verilmediğini açıkladı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "beklentilerin aksine" İmralı heyetine izin verilmemesi üzerine Öcalan'ın mesajının bu seneki Nevruz'a gelmediği belirtildi.
Açıklamada, bunun yerine PKK elebaşının son fotoğrafları ve sesinin sahne ekranına yansıtıldığına yer verildi.