https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/dem-parti-acikladi-imrali-ziyaretine-izin-verilmedi-1094732952.html

DEM Parti açıkladı: İmralı ziyaretine izin verilmedi

DEM Parti açıkladı: İmralı ziyaretine izin verilmedi

Sputnik Türkiye

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "beklentilerin aksine" İmralı heyetine izin verilmemesi üzerine Öcalan'ın mesajının bu seneki Nevruz'a gelmediği belirtildi.

2025-03-21T14:30+0300

2025-03-21T14:30+0300

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DEM Parti, İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine izin verilmediğini açıkladı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "beklentilerin aksine" İmralı heyetine izin verilmemesi üzerine Öcalan'ın mesajının bu seneki Nevruz'a gelmediği belirtildi. Açıklamada, bunun yerine PKK elebaşının son fotoğrafları ve sesinin sahne ekranına yansıtıldığına yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/chp-lideri-ozel-dem-parti-ziyaretinde-konustu-nevruzda-cekilen-halaylari-imamogluyla-dayanisma-1094703013.html

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