https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/chp-lideri-ozel-dem-parti-ziyaretinde-konustu-nevruzda-cekilen-halaylari-imamogluyla-dayanisma-1094703013.html

CHP lideri Özel, DEM Parti ziyaretinde konuştu: 'Nevruzda çekilen halayları İmamoğlu'yla dayanışma olarak görürüz'

CHP lideri Özel, DEM Parti ziyaretinde konuştu: 'Nevruzda çekilen halayları İmamoğlu'yla dayanışma olarak görürüz'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane'deki ziyaretinde yaptığı konuşmasında, Nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T17:17+0300

2025-03-20T17:17+0300

2025-03-20T17:17+0300

poli̇ti̇ka

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saraçhane

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ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

özgür özel

tülay hatimoğulları

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyeye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması nedeniyle Saraçhane'deki belediye binasına gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.Görüşmenin ardından Özel yaptığı konuşmada olayları ve tehditleri, gerçek dayanışmayla ve sahici duygularla hep birlikte omuzladıklarını belirtti.Sanal alemde kullanılan bazı ifadelerin, karşılıklı olarak geniş kitlelerin duygularını yanlış yönlendirmeye yönelik manipülasyonlar olduğunu ifade eden Özel, "Örneğin, nevruz halayları, kutlamalarını alıntılayıp dönüp, 'Ekrem İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor. Efendim filanca yerle anlaştılar, bunun halayını çekiyorlar Ekrem İmamoğlu içerideyken' gibi ifadelerin hiçbiri ne benim, ne herhangi bir CHP'linin nazara, itibarı aldığı, itibar gösterdiği ifadeler ya da paylaştığı duygular değildir" ifadelerini kullandı.Özel, nevruzun en başta baharı karşılama, umut, birliktelik, kardeşlik ve barış olduğunu dile getirerek şu cümleleri kaydetti:Bu akşam ve yarın akşamki buluşmalarda, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerdeki kalabalıkların artarak devam etmesini ümit ettiklerini belirten Özel "Sözümüze, demokrasiye, attığı oya değer veren herkesi akşam 20.30'da Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Ayrıca pazar günü de CHP'lileri cumhurbaşkanı adaylarını belirleyecekleri ön seçime davet ederken, yanına kurulacak dayanışma sandığına, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı sahip çıkmaya, sürece sahip çıkmaya, dayanışmaya davet ediyoruz. Çünkü tehlike ortadadır" ifadelerini kullandı.'Toplumsal barışa yönelik bir sabotaj olarak görmekteyiz bu süreci'DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, dün sabah İmamoğlu'nun da içinde olduğu 106 kişilik bir listenin gözaltına alındığı haberiyle uyandıklarını ve bu durumu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Tam da toplumsal barışı konuştuğumuz bir dönemde, toplumsal barışa ve bu ülkede demokrasinin tesis edilmesine yönelik bir sabotaj olarak görmekteyiz bu süreci" değerlendirmesinde bulundu.Hatimoğulları, en önemli hakları olan seçme ve seçilme hakkını sonuna kadar savunduklarını anlatarak bir ülkede sandığın, seçme ve seçilmenin ortadan kaldırılması durumunda geriye demokrasi namına hiçbir şeyin kalmayacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/imamoglu-insaatla-ilgili-masak-raporu-ortaya-cikti-sirket-3-yilda-117-tasinmaz-alinmis--1094700269.html

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haberler, saraçhane, chp, dem parti, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), özgür özel, tülay hatimoğulları