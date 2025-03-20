CHP lideri Özel, DEM Parti ziyaretinde konuştu: 'Nevruzda çekilen halayları İmamoğlu'yla dayanışma olarak görürüz'

Türkiye
MHP lideri Bahçeli: PKK 4 Mayıs'ta feshedilmeli
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye ve İran arasında jeopolitik rekabet var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
İstismar neden cezalandırılmıyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
İmamoğlu soruşturmasında ismi geçenler kim?
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Bant daraltma uygulamasının iş dünyasına zararı: Günlük 5 milyon TL
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uluslararası Ceza Mahkemeleri işlevsiz mi kaldı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesör: ‘Türkiye, denklemdeki yerini değiştirmeli’
18:09
8 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/chp-lideri-ozel-dem-parti-ziyaretinde-konustu-nevruzda-cekilen-halaylari-imamogluyla-dayanisma-1094703013.html
CHP lideri Özel, DEM Parti ziyaretinde konuştu: 'Nevruzda çekilen halayları İmamoğlu'yla dayanışma olarak görürüz'
CHP lideri Özel, DEM Parti ziyaretinde konuştu: 'Nevruzda çekilen halayları İmamoğlu'yla dayanışma olarak görürüz'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane'deki ziyaretinde yaptığı konuşmasında, Nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T17:17+0300
2025-03-20T17:17+0300
poli̇ti̇ka
haberler
saraçhane
chp
dem parti
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
özgür özel
tülay hatimoğulları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094668516_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_9776f6052032cb47c8daddc5f12cbafe.jpg
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyeye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması nedeniyle Saraçhane'deki belediye binasına gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.Görüşmenin ardından Özel yaptığı konuşmada olayları ve tehditleri, gerçek dayanışmayla ve sahici duygularla hep birlikte omuzladıklarını belirtti.Sanal alemde kullanılan bazı ifadelerin, karşılıklı olarak geniş kitlelerin duygularını yanlış yönlendirmeye yönelik manipülasyonlar olduğunu ifade eden Özel, "Örneğin, nevruz halayları, kutlamalarını alıntılayıp dönüp, 'Ekrem İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor. Efendim filanca yerle anlaştılar, bunun halayını çekiyorlar Ekrem İmamoğlu içerideyken' gibi ifadelerin hiçbiri ne benim, ne herhangi bir CHP'linin nazara, itibarı aldığı, itibar gösterdiği ifadeler ya da paylaştığı duygular değildir" ifadelerini kullandı.Özel, nevruzun en başta baharı karşılama, umut, birliktelik, kardeşlik ve barış olduğunu dile getirerek şu cümleleri kaydetti:Bu akşam ve yarın akşamki buluşmalarda, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerdeki kalabalıkların artarak devam etmesini ümit ettiklerini belirten Özel "Sözümüze, demokrasiye, attığı oya değer veren herkesi akşam 20.30'da Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Ayrıca pazar günü de CHP'lileri cumhurbaşkanı adaylarını belirleyecekleri ön seçime davet ederken, yanına kurulacak dayanışma sandığına, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı sahip çıkmaya, sürece sahip çıkmaya, dayanışmaya davet ediyoruz. Çünkü tehlike ortadadır" ifadelerini kullandı.'Toplumsal barışa yönelik bir sabotaj olarak görmekteyiz bu süreci'DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, dün sabah İmamoğlu'nun da içinde olduğu 106 kişilik bir listenin gözaltına alındığı haberiyle uyandıklarını ve bu durumu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Tam da toplumsal barışı konuştuğumuz bir dönemde, toplumsal barışa ve bu ülkede demokrasinin tesis edilmesine yönelik bir sabotaj olarak görmekteyiz bu süreci" değerlendirmesinde bulundu.Hatimoğulları, en önemli hakları olan seçme ve seçilme hakkını sonuna kadar savunduklarını anlatarak bir ülkede sandığın, seçme ve seçilmenin ortadan kaldırılması durumunda geriye demokrasi namına hiçbir şeyin kalmayacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/imamoglu-insaatla-ilgili-masak-raporu-ortaya-cikti-sirket-3-yilda-117-tasinmaz-alinmis--1094700269.html
saraçhane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094668516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_caf80d66ef620f7a79841fd18a616a00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, saraçhane, chp, dem parti, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), özgür özel, tülay hatimoğulları
haberler, saraçhane, chp, dem parti, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), özgür özel, tülay hatimoğulları

CHP lideri Özel, DEM Parti ziyaretinde konuştu: 'Nevruzda çekilen halayları İmamoğlu'yla dayanışma olarak görürüz'

17:17 20.03.2025
© AA / Bünyamin ÇelikÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA / Bünyamin Çelik
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane'deki ziyaretinde yaptığı konuşmasında, Nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için toplanmayı birbirinden ayrı görmediğini belirterek her ikisinin de kardeşliğe, barışa, birlikte yaşama ümidine dair toplanmalar olduğunu dile getirdi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyeye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması nedeniyle Saraçhane'deki belediye binasına gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.
Görüşmenin ardından Özel yaptığı konuşmada olayları ve tehditleri, gerçek dayanışmayla ve sahici duygularla hep birlikte omuzladıklarını belirtti.
Sanal alemde kullanılan bazı ifadelerin, karşılıklı olarak geniş kitlelerin duygularını yanlış yönlendirmeye yönelik manipülasyonlar olduğunu ifade eden Özel, "Örneğin, nevruz halayları, kutlamalarını alıntılayıp dönüp, 'Ekrem İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor. Efendim filanca yerle anlaştılar, bunun halayını çekiyorlar Ekrem İmamoğlu içerideyken' gibi ifadelerin hiçbiri ne benim, ne herhangi bir CHP'linin nazara, itibarı aldığı, itibar gösterdiği ifadeler ya da paylaştığı duygular değildir" ifadelerini kullandı.
Özel, nevruzun en başta baharı karşılama, umut, birliktelik, kardeşlik ve barış olduğunu dile getirerek şu cümleleri kaydetti:

Biz nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için toplanmayı birbirinden ayrı görmüyoruz. İkisi de kardeşliğe, barışa, birlikte yaşama ümidine dair toplanmalardır, dayanışmalardır. Nevruzda çekilen halayları biz, İmamoğlu'yla da dayanışma, her türlü hukuksuzluğa karşı direnme ve meydan okuma olarak görürüz.

Bu akşam ve yarın akşamki buluşmalarda, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerdeki kalabalıkların artarak devam etmesini ümit ettiklerini belirten Özel "Sözümüze, demokrasiye, attığı oya değer veren herkesi akşam 20.30'da Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Ayrıca pazar günü de CHP'lileri cumhurbaşkanı adaylarını belirleyecekleri ön seçime davet ederken, yanına kurulacak dayanışma sandığına, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı sahip çıkmaya, sürece sahip çıkmaya, dayanışmaya davet ediyoruz. Çünkü tehlike ortadadır" ifadelerini kullandı.

'Toplumsal barışa yönelik bir sabotaj olarak görmekteyiz bu süreci'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, dün sabah İmamoğlu'nun da içinde olduğu 106 kişilik bir listenin gözaltına alındığı haberiyle uyandıklarını ve bu durumu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Tam da toplumsal barışı konuştuğumuz bir dönemde, toplumsal barışa ve bu ülkede demokrasinin tesis edilmesine yönelik bir sabotaj olarak görmekteyiz bu süreci" değerlendirmesinde bulundu.
Hatimoğulları, en önemli hakları olan seçme ve seçilme hakkını sonuna kadar savunduklarını anlatarak bir ülkede sandığın, seçme ve seçilmenin ortadan kaldırılması durumunda geriye demokrasi namına hiçbir şeyin kalmayacağını ifade etti.
MASAK - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
TÜRKİYE
İmamoğlu'nun şirketiyle ilgili MASAK Raporu ortaya çıktı: Şirket 3 yılda 117 taşınmaz aldı
16:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала