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CHP formül arıyor: Kılıçdaroğlu ve bir alternatif isim öne çıkıyor, İmamoğlu olasılığı da masada
CHP formül arıyor: Kılıçdaroğlu ve bir alternatif isim öne çıkıyor, İmamoğlu olasılığı da masada
Sputnik Türkiye
CHP'de olağanüstü kurultay sonrası Ankara kulisleri hareketlendi. CHP’de kimlerin genel başkan adayı olacağı senaryoları konuşulmaya başladı. Özgür Özel’in... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T22:14+0300
2025-03-21T22:14+0300
poli̇ti̇ka
haberler
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
oğuz kaan salıcı
ankara
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
chp
chp kurultayı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı. Kurultay için 6 Nisan tarihi tespit edildi. CHP'nin tüzüğünün 48’nci maddesi kapsamında alınan bu karar ile partinin genel başkanı, parti meclisi üyeleri ve disiplin kurulu üyeliklerine ilişkin seçim yapılacak.Özgür Özel tarafından CHP’nin 38’nci olağan kurultayına yönelik şaibe söylemi ve bu kapsamda yürütülen soruşturma sonrasında partiye kayyum atanma ihtimali üzerine bu kararın alındığı açıklandı.Kurultay tarihinin açıklanması üzerine Ankara kulisleri de hareketlendi. CHP içi muhalefet ve mevcut yönetim adaylık konusunda formülleri ele almaya başladı. Her iki tarafta kimin aday olacağı ve kurultaydan başarı ile çıkacağını değerlendirmeye başladı.Muhalefette Kılıçdaroğlu ve Salıcı isimleri öne çıkıyor38’nci kurultayın kaybeden tarafı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması veya son zamanlarda parti içi muhalefetin öne çıkan ismi Oğuz Kaan Salıcı’nın aday olma ihtimali değerlendiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde konuyu kendisine yakın isimler ile değerlendireceği belirtiliyor. Kılıdaroğlu’nun aday olması konusundan yeterli desteği bulamaması durumunda aday olmayacağını belirtiliyor. Çünkü Kılıçdaroğlu “şaibeli kurultay” iddiasına ilişkin CHP yönetiminin sessiz kalmasından rahatsız olduğunu belirtmişti. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sonrasında soruşturmanın hızlanması, parti içinde tepki ile karşılanmıştı. Son zamanlarda parti içi muhalefetin öncülüğünü yapan Oğuz Kaan Salıcı ismi de aday olabilecek isimler arasında yer alıyor. Salıcı’nın adaylığı için muhalif delegelerin fikrinin ve desteğinin aranması bekleniyor.Özgür Özel yeniden aday olacak mı?CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mevcut koşullarda yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, alternatif senaryolarda gündemde. 38’nci olağan kurultayda Özgür Özel ilk turunda 682, ikinci turda 812 oy alarak genel başkan olmuştu. CHP'nin 1368 delegesi bulunması ve tamamının Özel’i desteklememesinden dolayı, farklı bir adayın da çıkıp çıkmaması gerektiği de konuşuluyor.İmamoğlu senaryosu da gündemdeGözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve terör suçu nedeni ile kendisinin yerine kayyum atanması da senaryolarda belirleyici olacak bir faktör olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu’nun tutuklanması ve yerine kayyum atanması durumunda, Genel Başkan olarak seçilmesi de söz konusu. İmamoğlu bu durumda ana muhalefet lideri sıfatına bürünecek. İmamoğlu’nun hakkından kesinleşen bir kara bulunmadığı için bu ihtimalin önünde bir engel bulunmuyor. İmamoğlu’nun genel başkan olarak tutuklu kalması durumunda, partiyi genel başkan vekilinin yönetmesi gerekiyor. İmamoğlu’nun genel başkan olduğu bir senaryoda Özgür Özel'in genel başkan vekili ve TBMM grup başkanı olması ihtimali de bulunuyor.
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chp kurultay kararı, chp kurultaya gidiyor, chp kurultayı ne zaman, chp kurultay kararı nedir, chp neden kurultay kararı aldı, chp kurultayından kimler aday
chp kurultay kararı, chp kurultaya gidiyor, chp kurultayı ne zaman, chp kurultay kararı nedir, chp neden kurultay kararı aldı, chp kurultayından kimler aday

CHP formül arıyor: Kılıçdaroğlu ve bir alternatif isim öne çıkıyor, İmamoğlu olasılığı da masada

22:14 21.03.2025
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CHP Kurultay - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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Özel
CHP'de olağanüstü kurultay sonrası Ankara kulisleri hareketlendi. CHP’de kimlerin genel başkan adayı olacağı senaryoları konuşulmaya başladı. Özgür Özel’in karşısına Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğuz Kaan Salıcı isimleri çıkabilir. Kayyum atanması durumunda Ekrem İmamoğlu’nun da aday olabileceği değerlendiriliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı. Kurultay için 6 Nisan tarihi tespit edildi. CHP'nin tüzüğünün 48’nci maddesi kapsamında alınan bu karar ile partinin genel başkanı, parti meclisi üyeleri ve disiplin kurulu üyeliklerine ilişkin seçim yapılacak.
Özgür Özel tarafından CHP’nin 38’nci olağan kurultayına yönelik şaibe söylemi ve bu kapsamda yürütülen soruşturma sonrasında partiye kayyum atanma ihtimali üzerine bu kararın alındığı açıklandı.
Kurultay tarihinin açıklanması üzerine Ankara kulisleri de hareketlendi. CHP içi muhalefet ve mevcut yönetim adaylık konusunda formülleri ele almaya başladı. Her iki tarafta kimin aday olacağı ve kurultaydan başarı ile çıkacağını değerlendirmeye başladı.

Muhalefette Kılıçdaroğlu ve Salıcı isimleri öne çıkıyor

38’nci kurultayın kaybeden tarafı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması veya son zamanlarda parti içi muhalefetin öne çıkan ismi Oğuz Kaan Salıcı’nın aday olma ihtimali değerlendiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde konuyu kendisine yakın isimler ile değerlendireceği belirtiliyor. Kılıdaroğlu’nun aday olması konusundan yeterli desteği bulamaması durumunda aday olmayacağını belirtiliyor. Çünkü Kılıçdaroğlu “şaibeli kurultay” iddiasına ilişkin CHP yönetiminin sessiz kalmasından rahatsız olduğunu belirtmişti. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri sonrasında soruşturmanın hızlanması, parti içinde tepki ile karşılanmıştı. Son zamanlarda parti içi muhalefetin öncülüğünü yapan Oğuz Kaan Salıcı ismi de aday olabilecek isimler arasında yer alıyor. Salıcı’nın adaylığı için muhalif delegelerin fikrinin ve desteğinin aranması bekleniyor.

Özgür Özel yeniden aday olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mevcut koşullarda yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, alternatif senaryolarda gündemde. 38’nci olağan kurultayda Özgür Özel ilk turunda 682, ikinci turda 812 oy alarak genel başkan olmuştu. CHP'nin 1368 delegesi bulunması ve tamamının Özel’i desteklememesinden dolayı, farklı bir adayın da çıkıp çıkmaması gerektiği de konuşuluyor.

İmamoğlu senaryosu da gündemde

Gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve terör suçu nedeni ile kendisinin yerine kayyum atanması da senaryolarda belirleyici olacak bir faktör olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu’nun tutuklanması ve yerine kayyum atanması durumunda, Genel Başkan olarak seçilmesi de söz konusu. İmamoğlu bu durumda ana muhalefet lideri sıfatına bürünecek. İmamoğlu’nun hakkından kesinleşen bir kara bulunmadığı için bu ihtimalin önünde bir engel bulunmuyor. İmamoğlu’nun genel başkan olarak tutuklu kalması durumunda, partiyi genel başkan vekilinin yönetmesi gerekiyor. İmamoğlu’nun genel başkan olduğu bir senaryoda Özgür Özel'in genel başkan vekili ve TBMM grup başkanı olması ihtimali de bulunuyor.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
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