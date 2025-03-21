https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/borsa-istanbul-yine-devre-kesti-1094721642.html

Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti: Düşüş yüzde 7'ye ulaştı

Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti: Düşüş yüzde 7'ye ulaştı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası piyasalarda dalgalanma sürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 7'e ulaştı. Borsa... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T11:09+0300

2025-03-21T11:09+0300

2025-03-21T11:35+0300

ekonomi̇

borsa

borsa i̇stanbul

devre kesici

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/09/1065558221_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49510c4394d526833e8b1f11d8cb308d.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrasında piyasalardaki dalgalanma sürüyor. BIST 100 enkesinde düşüş, yüzde 5'e ulaştı ve devre kesici çalıştı. Saat 11.22'de başlayan işlemlerin ardından düşüş sürdü. Kayıplar yüzde 7'yi aştı ve ikinci kez devre kesici devreye girdi.Banka hisseleri yüzde 8 ile düşüşe öncülük etti. BIST banka endeksindeki kayıplar bu hafta ise yüzde 25'i aştı.Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."Borsa'da devre kesici nedir?Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibb-sorusturmasinin-ertan-yildiz-gozaltina-alindi-1094721683.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa, borsa i̇stanbul, devre kesici, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu