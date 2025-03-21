https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/borsa-istanbul-yine-devre-kesti-1094721642.html
Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti: Düşüş yüzde 7'ye ulaştı
Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti: Düşüş yüzde 7'ye ulaştı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası piyasalarda dalgalanma sürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 7'e ulaştı. Borsa... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T11:09+0300
2025-03-21T11:09+0300
2025-03-21T11:35+0300
ekonomi̇
borsa
borsa i̇stanbul
devre kesici
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrasında piyasalardaki dalgalanma sürüyor. BIST 100 enkesinde düşüş, yüzde 5'e ulaştı ve devre kesici çalıştı. Saat 11.22'de başlayan işlemlerin ardından düşüş sürdü. Kayıplar yüzde 7'yi aştı ve ikinci kez devre kesici devreye girdi.Banka hisseleri yüzde 8 ile düşüşe öncülük etti. BIST banka endeksindeki kayıplar bu hafta ise yüzde 25'i aştı.Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."Borsa'da devre kesici nedir?Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
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borsa, borsa i̇stanbul, devre kesici, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu
borsa, borsa i̇stanbul, devre kesici, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu
Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti: Düşüş yüzde 7'ye ulaştı
11:09 21.03.2025 (güncellendi: 11:35 21.03.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası piyasalarda dalgalanma sürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 7'e ulaştı. Borsa ikinci kez devre kesti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrasında piyasalardaki dalgalanma sürüyor. BIST 100 enkesinde düşüş, yüzde 5'e ulaştı ve devre kesici çalıştı.
Saat 11.22'de başlayan işlemlerin ardından düşüş sürdü. Kayıplar yüzde 7'yi aştı ve ikinci kez devre kesici devreye girdi.
Banka hisseleri yüzde 8 ile düşüşe öncülük etti. BIST banka endeksindeki kayıplar bu hafta ise yüzde 25'i aştı.
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."
Borsa'da devre kesici nedir?
Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.