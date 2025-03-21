https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibb-sorusturmasinin-ertan-yildiz-gozaltina-alindi-1094721683.html

İBB soruşturmasında İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız gözaltına alındı

İBB soruşturmasında İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı. 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T11:10+0300

2025-03-21T11:10+0300

2025-03-21T11:26+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

ertan yıldız

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094722423_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_eca1045a02b208ae414d7e7fb6d2c671.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız gözaltına alındı. Yıldız, 2019 yılından beri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yaptığı belirtiliyor. Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro istediği iddia edildiTanık beyanına göre Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon Euro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.Cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu iddiasıÖte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu iddia edildi. Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu, illegal yollardan yurt dışına kaçtığı da iddialar arasında yer alıyor.Ertan Yıldız Kimdir?Ertan Yıldız, finans ve sanayi sektörlerinde uzun yıllar yöneticilik yapmış bir isimdir. 2019 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atandı. İBB’deki görevi süresince, stratejik planlama ve sanayi sektörüyle ilgili projelerde aktif rol alan isim olarak biliniyor.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ertan yıldız, ertan yıldız kimdir, ibb ertan yılmaz, ekrem imamoğlu danışmanı, ekrem imamoğlu ertan yıldız