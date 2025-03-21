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İBB soruşturmasında İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız gözaltına alındı
İBB soruşturmasında İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T11:10+0300
2025-03-21T11:26+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
ertan yıldız
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız gözaltına alındı. Yıldız, 2019 yılından beri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yaptığı belirtiliyor. Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro istediği iddia edildiTanık beyanına göre Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon Euro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.Cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu iddiasıÖte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu iddia edildi. Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu, illegal yollardan yurt dışına kaçtığı da iddialar arasında yer alıyor.Ertan Yıldız Kimdir?Ertan Yıldız, finans ve sanayi sektörlerinde uzun yıllar yöneticilik yapmış bir isimdir. 2019 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atandı. İBB’deki görevi süresince, stratejik planlama ve sanayi sektörüyle ilgili projelerde aktif rol alan isim olarak biliniyor.
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İBB soruşturmasında İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız gözaltına alındı

11:10 21.03.2025 (güncellendi: 11:26 21.03.2025)
Ertan Yıldız sosyal medya
Ertan Yıldız sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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Ayrıntılar geliyor
İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız gözaltına alındı. Yıldız, 2019 yılından beri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yaptığı belirtiliyor.

Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro istediği iddia edildi

Tanık beyanına göre Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon Euro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.
Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.
AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.

Cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu iddiası

Öte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu iddia edildi. Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu, illegal yollardan yurt dışına kaçtığı da iddialar arasında yer alıyor.

Ertan Yıldız Kimdir?

Ertan Yıldız, finans ve sanayi sektörlerinde uzun yıllar yöneticilik yapmış bir isimdir. 2019 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atandı. İBB’deki görevi süresince, stratejik planlama ve sanayi sektörüyle ilgili projelerde aktif rol alan isim olarak biliniyor.
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