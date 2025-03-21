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Bayram öncesi bankalardan ATM hamlesi: Günlük nakit çekme limiti değişti
Bayram öncesi bankalardan ATM hamlesi: Günlük nakit çekme limiti değişti
Sputnik Türkiye
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi artan nakit ihtiyacı nedeniyle bankalar ATM para çekme limitlerini yükseltiyor. Yeni düzenlemeyle günlük nakit çekme sınırına dair detaylar, limit artışı tarihi ve uzman görüşleri bu haberde!
2025-03-21T08:30+0300
2025-03-21T08:30+0300
2025-03-21T08:30+0300
ekonomi̇
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ramazan bayramı
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kredi kartı limiti
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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşların nakit ihtiyacında artış yaşanıyor. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nda kurbanlık alımları için de nakit para kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bankaların ATM'lerdeki para çekme limitlerini artıracağı öğrenildi.Mevcut ATM limitleri yetersiz kalmaya başladıŞu an birçok bankada ATM’den para çekme limiti 10 bin TL iken, QR kod ile para çekme limiti 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Ancak özellikle yüksek enflasyon ortamında bu limitlerin günlük ihtiyaçlar için yetersiz hale geldiği belirtiliyor.Yeni limitler ne olacak? Kurtuluş rakam verdiYeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet’e yaptığı açıklamada, bankaların hem kartlı hem de QR kodlu para çekme işlemlerinde limitleri artırmayı planladığını belirtti. Kurtuluş’a göre, yeni nakit çekim limitleri 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak.QR kod ve kart ayrımı yok, şubede limit sınırsızKurtuluş, ATM işlemlerinde kart ve QR kod için ayrı limit tanımlamasının bulunmadığını, bu nedenle limit artışının her iki işlem türü için de geçerli olacağını söyledi. Ayrıca banka şubelerinden yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir üst limit olmadığının da altını çizdi.Vatandaşa Tavsiye: Nakit planlamasını önceden yapınAhmet Kurtuluş, bayram öncesi nakit sıkıntısı yaşamamak için vatandaşlara, günlük ihtiyaçlarını birkaç güne bölerek temin etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Bu yöntemle ATM limitlerine takılmadan gerekli miktardaki nakdin sağlanabileceği ifade edildi.Merkez Bankası'ndan faiz i̇ndirimi sinyaliNakit çekim limitlerinin yükseltilmesine ilişkin değerlendirmesinde, Merkez Bankası’nın faiz politikalarına da değinen Kurtuluş, şunları söyledi:“Yaşanan faiz indirimlerinin, kredi kartı faizlerine yansımaması düşünülemez. Enflasyon ve döviz kurlarında öngörülen veriler gelirse, önümüzdeki aylarda faiz indirimi gerçekleşebilir. Bu durum, kredi kartları, bireysel krediler ve kredili mevduat hesapları için de geçerli olacak.”Enflasyon ve ekonomik veriler kritik rol oynayacakFaiz indirimlerinin uygulanabilmesi için Mart ayı ekonomik verilerinin belirleyici olacağı vurgulandı. Enflasyonun seyrine bağlı olarak, hem kredi hem de nakit yönetimi araçlarında yeni düzenlemeler gelebileceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/resmi-gazetede-kritik-karar-yayinlandi-istanbulda-yeni-metro-hattinin-yetkisi-ibbden-ulastirma-1094717176.html
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ramazan bayramı, kurban bayramı, atm para çekme limiti, günlük nakit çekim sınırı, bankaların atm limit güncellemesi, bayram öncesi nakit çekme, atm'den para çekme limiti ne kadar, qr kod ile para çekme limiti, atm limit artışı ne zaman, bankaların günlük para çekme limiti, atm para çekme limiti 15 bin tl, atm para çekme limiti 20 bin tl, bayramda atm'den ne kadar para çekilir, atm'den en fazla ne kadar para çekebilirim, bankaların atm limitleri değişti mi, atm para çekme limiti güncellendi mi
Bayram öncesi bankalardan ATM hamlesi: Günlük nakit çekme limiti değişti
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyacı artan vatandaşlar için bankalar harekete geçiyor. Yüksek enflasyon nedeniyle ATM'lerin nakit çekme limitleri güncellenecek. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, yeni limitin 15 ila 20 bin TL arasında olacağını açıkladı.
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşların nakit ihtiyacında artış yaşanıyor. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nda kurbanlık alımları için de nakit para kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bankaların ATM'lerdeki para çekme limitlerini artıracağı öğrenildi.
Mevcut ATM limitleri yetersiz kalmaya başladı
Şu an birçok bankada ATM’den para çekme limiti 10 bin TL
iken, QR kod ile para çekme limiti 5 bin TL ile 10 bin TL
arasında değişiyor. Ancak özellikle yüksek enflasyon
ortamında bu limitlerin günlük ihtiyaçlar için yetersiz hale geldiği
belirtiliyor.
Yeni limitler ne olacak? Kurtuluş rakam verdi
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet’e yaptığı açıklamada, bankaların hem kartlı hem de QR kodlu para çekme işlemlerinde limitleri artırmayı planladığını belirtti. Kurtuluş’a göre, yeni nakit çekim limitleri 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak.
QR kod ve kart ayrımı yok, şubede limit sınırsız
Kurtuluş, ATM işlemlerinde kart ve QR kod için ayrı limit tanımlamasının bulunmadığını, bu nedenle limit artışının her iki işlem türü için de geçerli olacağını söyledi. Ayrıca banka şubelerinden yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir üst limit olmadığının da altını çizdi.
Vatandaşa Tavsiye: Nakit planlamasını önceden yapın
Ahmet Kurtuluş, bayram öncesi nakit sıkıntısı yaşamamak için vatandaşlara, günlük ihtiyaçlarını birkaç güne bölerek temin etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Bu yöntemle ATM limitlerine takılmadan gerekli miktardaki nakdin sağlanabileceği ifade edildi.
Merkez Bankası'ndan faiz i̇ndirimi sinyali
Nakit çekim limitlerinin yükseltilmesine ilişkin değerlendirmesinde, Merkez Bankası’nın faiz politikalarına da değinen Kurtuluş, şunları söyledi:
“Yaşanan faiz indirimlerinin, kredi kartı faizlerine yansımaması düşünülemez. Enflasyon ve döviz kurlarında öngörülen veriler gelirse, önümüzdeki aylarda faiz indirimi gerçekleşebilir. Bu durum, kredi kartları, bireysel krediler ve kredili mevduat hesapları için de geçerli olacak.”
Enflasyon ve ekonomik veriler kritik rol oynayacak
Faiz indirimlerinin uygulanabilmesi için Mart ayı ekonomik verilerinin belirleyici olacağı vurgulandı. Enflasyonun seyrine bağlı olarak, hem kredi hem de nakit yönetimi araçlarında yeni düzenlemeler gelebileceği öngörülüyor.