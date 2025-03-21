https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bayram-oncesi-bankalardan-atm-hamlesi-gunluk-nakit-cekme-limiti-degisti-1094717390.html

Bayram öncesi bankalardan ATM hamlesi: Günlük nakit çekme limiti değişti

Bayram öncesi bankalardan ATM hamlesi: Günlük nakit çekme limiti değişti

Sputnik Türkiye

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi artan nakit ihtiyacı nedeniyle bankalar ATM para çekme limitlerini yükseltiyor. Yeni düzenlemeyle günlük nakit çekme sınırına dair detaylar, limit artışı tarihi ve uzman görüşleri bu haberde!

2025-03-21T08:30+0300

2025-03-21T08:30+0300

2025-03-21T08:30+0300

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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşların nakit ihtiyacında artış yaşanıyor. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nda kurbanlık alımları için de nakit para kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bankaların ATM'lerdeki para çekme limitlerini artıracağı öğrenildi.Mevcut ATM limitleri yetersiz kalmaya başladıŞu an birçok bankada ATM’den para çekme limiti 10 bin TL iken, QR kod ile para çekme limiti 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Ancak özellikle yüksek enflasyon ortamında bu limitlerin günlük ihtiyaçlar için yetersiz hale geldiği belirtiliyor.Yeni limitler ne olacak? Kurtuluş rakam verdiYeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet’e yaptığı açıklamada, bankaların hem kartlı hem de QR kodlu para çekme işlemlerinde limitleri artırmayı planladığını belirtti. Kurtuluş’a göre, yeni nakit çekim limitleri 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak.QR kod ve kart ayrımı yok, şubede limit sınırsızKurtuluş, ATM işlemlerinde kart ve QR kod için ayrı limit tanımlamasının bulunmadığını, bu nedenle limit artışının her iki işlem türü için de geçerli olacağını söyledi. Ayrıca banka şubelerinden yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir üst limit olmadığının da altını çizdi.Vatandaşa Tavsiye: Nakit planlamasını önceden yapınAhmet Kurtuluş, bayram öncesi nakit sıkıntısı yaşamamak için vatandaşlara, günlük ihtiyaçlarını birkaç güne bölerek temin etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Bu yöntemle ATM limitlerine takılmadan gerekli miktardaki nakdin sağlanabileceği ifade edildi.Merkez Bankası'ndan faiz i̇ndirimi sinyaliNakit çekim limitlerinin yükseltilmesine ilişkin değerlendirmesinde, Merkez Bankası’nın faiz politikalarına da değinen Kurtuluş, şunları söyledi:“Yaşanan faiz indirimlerinin, kredi kartı faizlerine yansımaması düşünülemez. Enflasyon ve döviz kurlarında öngörülen veriler gelirse, önümüzdeki aylarda faiz indirimi gerçekleşebilir. Bu durum, kredi kartları, bireysel krediler ve kredili mevduat hesapları için de geçerli olacak.”Enflasyon ve ekonomik veriler kritik rol oynayacakFaiz indirimlerinin uygulanabilmesi için Mart ayı ekonomik verilerinin belirleyici olacağı vurgulandı. Enflasyonun seyrine bağlı olarak, hem kredi hem de nakit yönetimi araçlarında yeni düzenlemeler gelebileceği öngörülüyor.

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