https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bakan-yerlikaya-6-polisin-yaralandigini-duyurmustu-sarachanedeki-protestoda-eylemciler-ibb-binasina-1094712024.html

Bakan Yerlikaya 6 polisin yaralandığını duyurmuştu: Saraçhane'deki protestoda eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı

Bakan Yerlikaya 6 polisin yaralandığını duyurmuştu: Saraçhane'deki protestoda eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto eden bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. CHP lideri Özel'e seslenen eylemcilerle güvenlik... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T02:05+0300

2025-03-21T02:05+0300

2025-03-21T02:05+0300

ekrem i̇mamoğlu

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

saraçhane

özgür özel

chp

protesto

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.Saraçhane'den önce Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yöneldi.Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı.Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.Bu sırada göstericilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene" ve "Özgür dışarı, halk içeri" sloganları attığı duyuldu.Taksim'e doğru yürümelerine izin verilmeyen eylemcilerin polis ekiplerine taş, su şişesi ve meşale gibi materyaller attığı ve bir polis memurunun başından yaralandığı anlar da ameralar tarafından kayıt altına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bakan-tunctan-sokak-cagrilari-ile-ilgili-aciklama-1094711418.html

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, saraçhane, özgür özel, chp, protesto