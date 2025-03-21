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Bakan Yerlikaya 6 polisin yaralandığını duyurmuştu: Saraçhane'deki protestoda eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı
Bakan Yerlikaya 6 polisin yaralandığını duyurmuştu: Saraçhane'deki protestoda eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto eden bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. CHP lideri Özel'e seslenen eylemcilerle güvenlik... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T02:05+0300
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ekrem i̇mamoğlu
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
saraçhane
özgür özel
chp
protesto
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.Saraçhane'den önce Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yöneldi.Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı.Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.Bu sırada göstericilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene" ve "Özgür dışarı, halk içeri" sloganları attığı duyuldu.Taksim'e doğru yürümelerine izin verilmeyen eylemcilerin polis ekiplerine taş, su şişesi ve meşale gibi materyaller attığı ve bir polis memurunun başından yaralandığı anlar da ameralar tarafından kayıt altına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bakan-tunctan-sokak-cagrilari-ile-ilgili-aciklama-1094711418.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, saraçhane, özgür özel, chp, protesto
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, saraçhane, özgür özel, chp, protesto

Bakan Yerlikaya 6 polisin yaralandığını duyurmuştu: Saraçhane'deki protestoda eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı

02:05 21.03.2025
© AA / Mehmet Murat ÖnelSaraçhane'de bazı göstericiler İBB binasına girmeye çalıştı
Saraçhane'de bazı göstericiler İBB binasına girmeye çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto eden bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. CHP lideri Özel'e seslenen eylemcilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.
Saraçhane'den önce Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yöneldi.
Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı.
Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.
Bu sırada göstericilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene" ve "Özgür dışarı, halk içeri" sloganları attığı duyuldu.
Taksim'e doğru yürümelerine izin verilmeyen eylemcilerin polis ekiplerine taş, su şişesi ve meşale gibi materyaller attığı ve bir polis memurunun başından yaralandığı anlar da ameralar tarafından kayıt altına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını duyurmuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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