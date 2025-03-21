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Bakan Tunç'tan 'sokak çağrıları' ile ilgili açıklama: 'Hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez'
Bakan Tunç'tan 'sokak çağrıları' ile ilgili açıklama: 'Hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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çağrı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan sokağa çıkma çağrılarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplantı ve gösterilerin temel bir hak olduğunu ancak devam eden adli soruşturlamalar üzerinden yapılan sokak çağrılarının 'hukuk dışı ve kabul edilemez' olduğunu belirtti.Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yerin sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargı olduğunu ifade eden Bakan Tunç şu ifadelerle sağduyu çağrısında bulundu:Tunç, yargı mensuplarının kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadığı gibi sokaktan da etkilenmeyeceğini vurguladı.Sosyal medyadaki açıklamasında "Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir" diyen Tunç açıklamsına şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bakan-yerlikaya-halki-sokaga-meydanlara-cagirmak-en-hafif-tabiriyle-sorumsuzluktur--1094711295.html
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yılmaz tunç, sokak, çağrı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem i̇mamoğlu
yılmaz tunç, sokak, çağrı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem i̇mamoğlu

Bakan Tunç'tan 'sokak çağrıları' ile ilgili açıklama: 'Hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez'

00:22 21.03.2025 (güncellendi: 00:35 21.03.2025)
© AA / Kemal CeylanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA / Kemal Ceylan
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Adalet Bakanı Tunç, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez" açıklamasında bulundu. Bakan Tunç, yargı mensuplarının kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadığı gibi sokaktan da etkilenmeyeceğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan sokağa çıkma çağrılarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplantı ve gösterilerin temel bir hak olduğunu ancak devam eden adli soruşturlamalar üzerinden yapılan sokak çağrılarının 'hukuk dışı ve kabul edilemez' olduğunu belirtti.
Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yerin sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargı olduğunu ifade eden Bakan Tunç şu ifadelerle sağduyu çağrısında bulundu:

"Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir."

Tunç, yargı mensuplarının kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadığı gibi sokaktan da etkilenmeyeceğini vurguladı.
Sosyal medyadaki açıklamasında "Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir" diyen Tunç açıklamsına şöyle devam etti:

Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir. Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir.

Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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Bakan Yerlikaya: Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur
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